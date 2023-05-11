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Лига конференций
11 мая 2023, 08:53 | Обновлено 11 мая 2023, 08:58
156
0

Тренер Базеля: «Ждем тяжелейшего матча против очень сильного соперника»

Хайко Фогель – о выездном поединке с «Фиорентиной»

11 мая 2023, 08:53 | Обновлено 11 мая 2023, 08:58
156
0
Тренер Базеля: «Ждем тяжелейшего матча против очень сильного соперника»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хайко Фогель

Исполняющий обязанности главного тренера швейцарского «Базеля» Хайко Фогель поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги конференций против итальянской «Фиорентины».

«Мы ждем тяжелейшего матча против очень сильного соперника. У нас будет очень мало времени на игру в атаке, так что мы должны провести идеальный матч. «Фиорентина» может применять разнообразную тактику. Мы должны сыграть смело», - сказал Фогель.

Матч «Фиорентина» – «Базель» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Хайко Фогель Фиорентина Базель Лига конференций
Источник УЕФА
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