Тренер Базеля: «Ждем тяжелейшего матча против очень сильного соперника»

Исполняющий обязанности главного тренера швейцарского «Базеля» Хайко Фогель поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги конференций против итальянской «Фиорентины».

«Мы ждем тяжелейшего матча против очень сильного соперника. У нас будет очень мало времени на игру в атаке, так что мы должны провести идеальный матч. «Фиорентина» может применять разнообразную тактику. Мы должны сыграть смело», - сказал Фогель.

Матч «Фиорентина» – «Базель» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.