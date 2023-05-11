Винченцо ИТАЛЬЯНО: «Мы должны использовать преимущество родных стен»

Главный тренер итальянской «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги конференций против швейцарского «Базеля».

«Мы должны использовать преимущество родных стен. Надеюсь, что вместе мы сможем создать проблемы «Базелю». Но это 180-минутное противостояние, и мы должны действовать умно. Очень многое поставлено на карту.

Завтра важный матч полуфинала, и мы должны найти способ сыграть грамотно. Это не вопрос меня или одного игрока. Мы должны работать вместе, чтобы справиться с тем, что будет в этом сложном матче», - сказал Итальяно.

Матч «Фиорентина» – «Базель» состоится в четверг, 11 мая. Начало в 22:00 по Киеву.