Кубок луганской Зари люди из лнр продавали на OLX за $10 тысяч

Кубок луганской «Зари», которым клуб был награжден за победу в Первой лиге 2005/06, люди из так называемой лнр продавали на OLX.

Контактный номер с кодом 072 принадлежит абоненту оператора лугаком, который работает на оккупированной территории Луганской области.

Цена была поставлена в эквиваленте $10 тысяч. Объявление, датированное 11 апреля, уже удалено.