Украина. Премьер лига11 мая 2023, 05:23 | Обновлено 11 мая 2023, 05:34
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Кубок луганской Зари люди из лнр продавали на OLX за $10 тысяч
Клуб был награжден трофеем за победу в Первой лиге 2005/06
11 мая 2023, 05:23 | Обновлено 11 мая 2023, 05:34
131
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Кубок луганской «Зари», которым клуб был награжден за победу в Первой лиге 2005/06, люди из так называемой лнр продавали на OLX.
Контактный номер с кодом 072 принадлежит абоненту оператора лугаком, который работает на оккупированной территории Луганской области.
Цена была поставлена в эквиваленте $10 тысяч. Объявление, датированное 11 апреля, уже удалено.
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