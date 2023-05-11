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  4. Кубок луганской Зари люди из лнр продавали на OLX за $10 тысяч
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 05:23 | Обновлено 11 мая 2023, 05:34
131
1

Кубок луганской Зари люди из лнр продавали на OLX за $10 тысяч

Клуб был награжден трофеем за победу в Первой лиге 2005/06

11 мая 2023, 05:23 | Обновлено 11 мая 2023, 05:34
131
1
Кубок луганской Зари люди из лнр продавали на OLX за $10 тысяч
OLX

Кубок луганской «Зари», которым клуб был награжден за победу в Первой лиге 2005/06, люди из так называемой лнр продавали на OLX.

Контактный номер с кодом 072 принадлежит абоненту оператора лугаком, который работает на оккупированной территории Луганской области.

Цена была поставлена в эквиваленте $10 тысяч. Объявление, датированное 11 апреля, уже удалено.

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Источник Территория Зари
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