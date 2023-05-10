WTA10 мая 2023, 22:21 | Обновлено 10 мая 2023, 22:34
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Определилась первая соперница Костюк на турнире в Риме
Марта сыграет против Клэр Лю
10 мая 2023, 22:21 | Обновлено 10 мая 2023, 22:34
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Американка Клэр Лю (№56 WTA) пробилась во второй раунд грунтового турнира WTA 1000 в Риме, где сыграет с первой ракеткой Украины Мартой Костюк (№40 WTA).
В матче первого раунда Лю в трех сетах переиграла итальянку Камиллу Розателло (№296 WTA).
Рим. Первый круг
Камилла Розателло (Италия) – Клэр Лю (США) – 7:6 (11), 2:6, 2:6
Лю и Костюк ранее встречались дважды, обе теннисистки одержали по одной победе.
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