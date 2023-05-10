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WTA
10 мая 2023, 22:21 | Обновлено 10 мая 2023, 22:34
537
0

Определилась первая соперница Костюк на турнире в Риме

Марта сыграет против Клэр Лю

10 мая 2023, 22:21 | Обновлено 10 мая 2023, 22:34
537
0
Определилась первая соперница Костюк на турнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Клэр Лю

Американка Клэр Лю (№56 WTA) пробилась во второй раунд грунтового турнира WTA 1000 в Риме, где сыграет с первой ракеткой Украины Мартой Костюк (№40 WTA).

В матче первого раунда Лю в трех сетах переиграла итальянку Камиллу Розателло (№296 WTA).

Рим. Первый круг
Камилла Розателло (Италия) – Клэр Лю (США) – 7:6 (11), 2:6, 2:6

Лю и Костюк ранее встречались дважды, обе теннисистки одержали по одной победе.

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Клэр Лю Марта Костюк WTA Рим Камилла Розателло
Источник Sport.ua
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