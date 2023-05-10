ITF10 мая 2023, 22:06 | Обновлено 10 мая 2023, 22:15
208
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Стародубцева вышла во второй круг 60-тысячника в США
Украинка в двух сетах справилась с Джейми Леб
10 мая 2023, 22:06 | Обновлено 10 мая 2023, 22:15
208
0
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 499) вышла во второй круг грунтового турнира серии ITF W60 в Нейплсе (США).
В первом раунде украинка в двух сетах выиграла у американки Джейми Леб (WTA 253).
ITF W60 Нейплс. Грунт. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Джейми Леб (США) – 6:3, 6:3
В следующем раунде Стародубцева сразится против Тамиры Пашек (Австрия, WTA 524) или Куинн Глисон (США, WTA 818).
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