Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева вышла во второй круг 60-тысячника в США
ITF
10 мая 2023, 22:06 | Обновлено 10 мая 2023, 22:15
208
0

Стародубцева вышла во второй круг 60-тысячника в США

Украинка в двух сетах справилась с Джейми Леб

10 мая 2023, 22:06 | Обновлено 10 мая 2023, 22:15
208
0
Стародубцева вышла во второй круг 60-тысячника в США
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 499) вышла во второй круг грунтового турнира серии ITF W60 в Нейплсе (США).

В первом раунде украинка в двух сетах выиграла у американки Джейми Леб (WTA 253).

ITF W60 Нейплс. Грунт. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Джейми Леб (США) – 6:3, 6:3

В следующем раунде Стародубцева сразится против Тамиры Пашек (Австрия, WTA 524) или Куинн Глисон (США, WTA 818).

По теме:
Джейми Леб – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стародубцева взяла 4 гейма у американки и вышла в основу турнира в США
ФОТО. Стародубцева похвасталась фигурой в купальнике у бассейна во Флориде
Джейми Леб ITF Нейплс Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09 мая 2023, 23:59 1
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Рио ФЕРДИНАНД: «Реал приедет на Этихад без страха»
Футбол | 10 мая 2023, 15:24 4
Рио ФЕРДИНАНД: «Реал приедет на Этихад без страха»
Рио ФЕРДИНАНД: «Реал приедет на Этихад без страха»

Легендарный защитник – о полуфинале Лиги чемпионов

ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
Футбол | 10.05.2023, 07:39
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ? Гол Де Брюйне в ворота Реала был засчитан ошибочно
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
Футбол | 09.05.2023, 23:54
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
Цуренко в Риме обыграла Свитолину
Теннис | 10.05.2023, 18:10
Цуренко в Риме обыграла Свитолину
Цуренко в Риме обыграла Свитолину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
08.05.2023, 20:57 4
Футбол
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
Дерек Боатенг в Днепре: валял дурака, засудил клуб, ушел из-за убийства
10.05.2023, 12:09 2
Футбол
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
10.05.2023, 13:40 6
Бокс
Менеджер Ломаченко: «Василий не просто так вышел на бой за все титулы»
Менеджер Ломаченко: «Василий не просто так вышел на бой за все титулы»
10.05.2023, 12:07 4
Бокс
Ломаченко ответил на обвинения Хейни в том, что четыре года его избегал
Ломаченко ответил на обвинения Хейни в том, что четыре года его избегал
09.05.2023, 09:27 6
Бокс
Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B
Команда, которая играла в элите Италии 11 лет подряд, вылетела в Серию B
09.05.2023, 03:57 3
Футбол
Российская теннисистка: «90% украинских игроков со мной не здороваются»
Российская теннисистка: «90% украинских игроков со мной не здороваются»
08.05.2023, 18:07 19
Война
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
08.05.2023, 21:00 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности