Стародубцева вышла во второй круг 60-тысячника в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 499) вышла во второй круг грунтового турнира серии ITF W60 в Нейплсе (США).

В первом раунде украинка в двух сетах выиграла у американки Джейми Леб (WTA 253).

ITF W60 Нейплс. Грунт. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) – Джейми Леб (США) – 6:3, 6:3

В следующем раунде Стародубцева сразится против Тамиры Пашек (Австрия, WTA 524) или Куинн Глисон (США, WTA 818).