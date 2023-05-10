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Испания
10 мая 2023, 18:18 | Обновлено 10 мая 2023, 18:40
416
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Лапорта постарается вернуть Месси»

Экс-тренер «Барселоны» – о будущем Лионеля Месси

10 мая 2023, 18:18 | Обновлено 10 мая 2023, 18:40
416
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Лапорта постарается вернуть Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола надеется, что Лионель Месси вернется в «Барселону»:

«Я был игроком «Барселоны», у меня есть два своих места на «Камп Ноу». И я надеюсь, что однажды мы сможем попрощаться с Месси так, как он того заслуживает. Лео — величайший игрок всех времен. В последние десятилетия «Барселона» пережила встряску, и без Месси это было бы невозможно. Я говорю не о цифрах, а о влиянии на игру, красоте, эстетике, эффективности — обо всём.

Надеюсь, настанет день, когда я буду сидеть на своем месте на стадионе «Камп Ноу» и смогу поприветствовать Месси на поле, а потом и попрощаться с ним так, как Лео того заслуживает. И я знаю, что Лапорта постарается вернуть Месси. Уверен, Лео и его семья получат любовь, которую испытывают к нему все болельщики «Барселоны».

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Пеп Гвардиола Лионель Месси Барселона
Источник ESPN
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