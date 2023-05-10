Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла нацелилась на вингера Реала
Англия
10 мая 2023, 17:55 |
517
0

Астон Вилла нацелилась на вингера Реала

Марко Асенсио может продолжить карьеру в АПЛ

10 мая 2023, 17:55 |
517
0
Астон Вилла нацелилась на вингера Реала
ФК Реал Мадрид. Марко Асенсио

Новый спортивный директор «Астон Виллы» Матеу Алемани уже работает над летними трансферами команды. По информации испанских СМИ, он хочет пригласить вингера «Реала» Марко Асенсио.

Контракт Асенсио с «Реалом» истекает в конце сезона, он может покинуть клуб свободным агентом. «Астон Вилла» готова предложить 27-леттнему испанцу зарплату в размере 8 миллионов евро в год, что в два раза больше, чем он зарабатывает сейчас.

В нынешнем сезоне на счету Асенсио 11 голов и 8 ассистов в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах.

По теме:
Ливерпуль хочет подписать Тчуамени
Брайтон готов летом продать Кайседо
Агуэро выразил недоумением одним решением Гвардиолы в матче с Реалом
Марко Асенсио Астон Вилла Реал Мадрид свободный агент трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
Футбол | 09 мая 2023, 23:54 23
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ
Два разных тайма. Реал и Ман Сити сыграли вничью в полуфинале ЛЧ

«Реал» идет за своим пятнадцатым Кубком чемпионов, «Манчестер Сити» - за первым

Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
Футбол | 10 мая 2023, 12:44 11
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения
Прощальный матч Селезнева: названы дата и место проведения

37-летний нападающий попрощается с карьерой футболиста в Ужгороде

ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
Футбол | 10.05.2023, 09:02
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
ВИДЕО. Отец Холанда бросал еду в фанов Реала. Его вывели с трибуны Бернабеу
Пора делать выбор: где продолжит карьеру Месси
Футбол | 10.05.2023, 16:07
Пора делать выбор: где продолжит карьеру Месси
Пора делать выбор: где продолжит карьеру Месси
Итальянская экспансия. Как клубы из Серии А Европу покоряют
Футбол | 10.05.2023, 13:20
Итальянская экспансия. Как клубы из Серии А Европу покоряют
Итальянская экспансия. Как клубы из Серии А Европу покоряют
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер и Днепр-1 по потерянным очкам идут вровень
08.05.2023, 21:00 28
Футбол
ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?
ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?
09.05.2023, 07:05 4
Футбол
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
Космическая зарплата. Месси согласовал контракт с Аль-Хилялем
09.05.2023, 14:41 30
Футбол
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
Кто получил десятку? Названа оценка Миколенко за матч Брайтон – Эвертон
08.05.2023, 22:20 2
Футбол
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
Ястремская уверенно обыграла испанку и вышла в основу супертурнира в Риме
09.05.2023, 19:18 7
Теннис
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
10.05.2023, 13:40 3
Бокс
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
Ничья Реала и Ман Сити, Шахтер лишился Варшавы, мегаконтракт для Месси
10.05.2023, 06:03
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности