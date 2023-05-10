Астон Вилла нацелилась на вингера Реала

Новый спортивный директор «Астон Виллы» Матеу Алемани уже работает над летними трансферами команды. По информации испанских СМИ, он хочет пригласить вингера «Реала» Марко Асенсио.

Контракт Асенсио с «Реалом» истекает в конце сезона, он может покинуть клуб свободным агентом. «Астон Вилла» готова предложить 27-леттнему испанцу зарплату в размере 8 миллионов евро в год, что в два раза больше, чем он зарабатывает сейчас.

В нынешнем сезоне на счету Асенсио 11 голов и 8 ассистов в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах.