Кубок Билли Джин Кинг. Украина узнает следующего соперника 24 мая

Свой следующий матч на Кубке Билли Джин Кинг сборная Украины проведет в ноябре 2023 года: либо 10-11, либо 11-12 числа. Жеребьевка стадии плей-офф состоится 24 мая.

В плей-офф примут участие сборные, которые потерпели поражение в квалификации: Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Мексика, Румыния и Словакия.

К ним присоединятся команды, которые вышли из трех региональных групп: Аргентина и Колумбия (Американская группа), Япония и Южная Корея (Азиатская группа), а также Венгрия, Нидерланды, Швеция и Сербия, которая заменила Польшу. Полячки получили уайлд-кард в Мировой финал.