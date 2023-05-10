Кубок Билли Джин Кинг. Украина узнает следующего соперника 24 мая
Следующий матч команда проведет в ноябре
Свой следующий матч на Кубке Билли Джин Кинг сборная Украины проведет в ноябре 2023 года: либо 10-11, либо 11-12 числа. Жеребьевка стадии плей-офф состоится 24 мая.
В плей-офф примут участие сборные, которые потерпели поражение в квалификации: Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Мексика, Румыния и Словакия.
К ним присоединятся команды, которые вышли из трех региональных групп: Аргентина и Колумбия (Американская группа), Япония и Южная Корея (Азиатская группа), а также Венгрия, Нидерланды, Швеция и Сербия, которая заменила Польшу. Полячки получили уайлд-кард в Мировой финал.
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