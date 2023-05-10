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WTA
10 мая 2023, 17:35 | Обновлено 10 мая 2023, 18:24
190
0

Кубок Билли Джин Кинг. Украина узнает следующего соперника 24 мая

Следующий матч команда проведет в ноябре

10 мая 2023, 17:35 | Обновлено 10 мая 2023, 18:24
190
0
Кубок Билли Джин Кинг. Украина узнает следующего соперника 24 мая
UTF

Свой следующий матч на Кубке Билли Джин Кинг сборная Украины проведет в ноябре 2023 года: либо 10-11, либо 11-12 числа. Жеребьевка стадии плей-офф состоится 24 мая.

В плей-офф примут участие сборные, которые потерпели поражение в квалификации: Австрия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Мексика, Румыния и Словакия.

К ним присоединятся команды, которые вышли из трех региональных групп: Аргентина и Колумбия (Американская группа), Япония и Южная Корея (Азиатская группа), а также Венгрия, Нидерланды, Швеция и Сербия, которая заменила Польшу. Полячки получили уайлд-кард в Мировой финал.

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Источник Федерация тенниса Украины
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