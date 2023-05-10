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  4. ФОТО. Российский клуб украл эмблему Днепра
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10 мая 2023, 17:08 |
1357
5

ФОТО. Российский клуб украл эмблему Днепра

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10 мая 2023, 17:08 |
1357
5
ФОТО. Российский клуб украл эмблему Днепра

Российский детско-юношеский футбольный клуб «Дачный» из Санкт-Петербурга украл эмблему легендарного украинского клуба «Днепр» из Днепропетровска. На логотипе заменили только название на «Дачный».

Эту кражу заметил ветеран днепровского фан-движения Владислав Титарев:

Напомним, эмблема «Днепра» выглядит вот так:

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Днепр фото
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coba777
Хіба вони щось самі придумали, окрім сруського міра?
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+5
Remark
У них за что не возьмись все скомунижжжено!
Это меня не удивляет.
Мне интересен другой вопрос - сколько они намутили бабла за "разработку" логотипа для своего клуба?)))
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+3
KIEWADIM
Во чмошники. Унитаз себе на авку поставьте, пусть хоть где-то он будет.
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+3
Juzik
Тупая параша!
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+3
BUROSTAVOK
Вибачте,а зараз хіба є клуб Дніпро?Є Ск Дніпро 1?Вкрали членососи,то понятно.Так відродіть який був Дніпро з Дніпропетровська. А потім подайте в міжнародний суд,і стягніть гроші.
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-2
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