ФОТО. Российский клуб украл эмблему Днепра

Российский детско-юношеский футбольный клуб «Дачный» из Санкт-Петербурга украл эмблему легендарного украинского клуба «Днепр» из Днепропетровска. На логотипе заменили только название на «Дачный».

Эту кражу заметил ветеран днепровского фан-движения Владислав Титарев:

Напомним, эмблема «Днепра» выглядит вот так: