Другие новости10 мая 2023, 17:08 |
1357
5
ФОТО. Российский клуб украл эмблему Днепра
Подобные новости уже не удивляют
10 мая 2023, 17:08 |
1357
5
Российский детско-юношеский футбольный клуб «Дачный» из Санкт-Петербурга украл эмблему легендарного украинского клуба «Днепр» из Днепропетровска. На логотипе заменили только название на «Дачный».
Эту кражу заметил ветеран днепровского фан-движения Владислав Титарев:
Напомним, эмблема «Днепра» выглядит вот так:
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Это меня не удивляет.
Мне интересен другой вопрос - сколько они намутили бабла за "разработку" логотипа для своего клуба?)))