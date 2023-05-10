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  4. Джейми КАРРАГЕР: «Не видел игрока, который пасует лучше Де Брюйне»
Лига чемпионов
10 мая 2023, 16:25 | Обновлено 10 мая 2023, 16:26
352
2

Джейми КАРРАГЕР: «Не видел игрока, который пасует лучше Де Брюйне»

Легендарный защитник – о лидере «Манчестер Сити»

10 мая 2023, 16:25 | Обновлено 10 мая 2023, 16:26
352
2
Джейми КАРРАГЕР: «Не видел игрока, который пасует лучше Де Брюйне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный английский защитник Джейми Каррагер поделился мнением по поводу полузащитника «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне:

«Если он приведет их к победе в Лиге чемпионов, к треблу, то это поднимет его на более высокий уровень. Мы не подвергаем сомнению его футбольные качества, но мы всегда судим игроков по важнейшим моментам в крупнейших турнирах.

Поэтому перед матчем я сравнивал его с Модричем, который выиграл «Золотой мяч», пять раз побеждал в Лиге чемпионов и играл в финале чемпионата мира.

Если «Сити» выйдет в финал, то мы будем говорить о Кевине не только как об одном из лучших полузащитников поколения, но и как об одном из лучших в истории.

Думаю, я видел немного игроков, которые были лучше, чем он, а я смотрю футбол на протяжении 30-40 лет. Не думаю, что я видел игрока, пасующего лучше него, но ему просто нужно выиграть Лигу чемпионов. Тогда он встанет в один ряд с Иньестой, Хави и Модричем».

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Джейми Каррагер Манчестер Сити Кевин де Брюйне Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Daily Mail
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Зінченко там вже не грає, а їх все продовжують плутати
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