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  4. Завацкая уверенно стартовала на 100-тысячнике ITF в Словакии
ITF
10 мая 2023, 16:28 |
235
0

Завацкая уверенно стартовала на 100-тысячнике ITF в Словакии

Катарина в двух сетах переиграла Ребекку Шрамкову

10 мая 2023, 16:28 |
235
0
Завацкая уверенно стартовала на 100-тысячнике ITF в Словакии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№248 WTA) успешно стартовала на грунтовом 100-тысячнике ITF в Трнаве (Словакия).

В матче первого раунда украинка в двух сетах уверенно переиграла словачку Ребекку Шрамкову (№237 WTA).

Трнава. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:2, 6:2

Во втором раунде соревнований Завацкая сразится с пятой сеяной японкой Маи Хонтамой (№183 WTA).

Отметим, что в парном разряде Катарина вместе с Яниной Викмаер из Бельгии уже вышли в 1/4 финала.

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Катарина Завацкая Ребекка Шрамкова ITF Трнава
Источник Sport.ua
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