ITF10 мая 2023, 16:28 |
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Завацкая уверенно стартовала на 100-тысячнике ITF в Словакии
Катарина в двух сетах переиграла Ребекку Шрамкову
10 мая 2023, 16:28 |
235
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№248 WTA) успешно стартовала на грунтовом 100-тысячнике ITF в Трнаве (Словакия).
В матче первого раунда украинка в двух сетах уверенно переиграла словачку Ребекку Шрамкову (№237 WTA).
Трнава. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:2, 6:2
Во втором раунде соревнований Завацкая сразится с пятой сеяной японкой Маи Хонтамой (№183 WTA).
Отметим, что в парном разряде Катарина вместе с Яниной Викмаер из Бельгии уже вышли в 1/4 финала.
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