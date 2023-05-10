Завацкая уверенно стартовала на 100-тысячнике ITF в Словакии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№248 WTA) успешно стартовала на грунтовом 100-тысячнике ITF в Трнаве (Словакия).

В матче первого раунда украинка в двух сетах уверенно переиграла словачку Ребекку Шрамкову (№237 WTA).

Трнава. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:2, 6:2

Во втором раунде соревнований Завацкая сразится с пятой сеяной японкой Маи Хонтамой (№183 WTA).

Отметим, что в парном разряде Катарина вместе с Яниной Викмаер из Бельгии уже вышли в 1/4 финала.