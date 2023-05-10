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  4. Ваншельбойм повесил две баранки сопернику на турнире в Швеции
ITF
10 мая 2023, 15:45 |
208
0

Ваншельбойм повесил две баранки сопернику на турнире в Швеции

Эрик уверенно стартовал на соревнованиях в Варнамо

10 мая 2023, 15:45 |
208
0
Ваншельбойм повесил две баранки сопернику на турнире в Швеции
Instagram. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм успешно стартовал на грунтовом 25-тысячнике ITF в Варнамо (Швеция).

В матче первого раунда основной сетки седьмой сеяный украинец переиграл квалифаера Элдина Нокича, не отдав шведу ни одного гейма.

Варнамо. Первый круг
Эрик Ваншельбойм (Украина, 7) – Элдин Нокич (Швеция, Q) – 6:0, 6:0

В следующем раунде Эрик Ваншельбойм сразится против победителя встречи Йонас Тринкер – Йонатан Мрида.

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ITF Варнамо Эрик Ваншельбойм Элдин Нокич
Источник Sport.ua
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