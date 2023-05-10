ITF10 мая 2023, 15:45 |
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Ваншельбойм повесил две баранки сопернику на турнире в Швеции
Эрик уверенно стартовал на соревнованиях в Варнамо
10 мая 2023, 15:45 |
208
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм успешно стартовал на грунтовом 25-тысячнике ITF в Варнамо (Швеция).
В матче первого раунда основной сетки седьмой сеяный украинец переиграл квалифаера Элдина Нокича, не отдав шведу ни одного гейма.
Варнамо. Первый круг
Эрик Ваншельбойм (Украина, 7) – Элдин Нокич (Швеция, Q) – 6:0, 6:0
В следующем раунде Эрик Ваншельбойм сразится против победителя встречи Йонас Тринкер – Йонатан Мрида.
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