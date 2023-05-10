Ваншельбойм повесил две баранки сопернику на турнире в Швеции

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм успешно стартовал на грунтовом 25-тысячнике ITF в Варнамо (Швеция).

В матче первого раунда основной сетки седьмой сеяный украинец переиграл квалифаера Элдина Нокича, не отдав шведу ни одного гейма.

Варнамо. Первый круг

Эрик Ваншельбойм (Украина, 7) – Элдин Нокич (Швеция, Q) – 6:0, 6:0

В следующем раунде Эрик Ваншельбойм сразится против победителя встречи Йонас Тринкер – Йонатан Мрида.