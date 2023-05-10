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10 мая 2023, 15:34 | Обновлено 10 мая 2023, 15:43
1750
1

Умер легендарный участник пяти чемпионатов мира по футболу

Ушел в вечность мексиканец Антонио Карбахаль

10 мая 2023, 15:34 | Обновлено 10 мая 2023, 15:43
1750
1
Умер легендарный участник пяти чемпионатов мира по футболу
Instagram. Антонио Карбахаль

На 94-м году жизни перестало биться сердце бывшего голкипера сборной Мексики Антонио Карбахаля. О причине смерти экс-футболиста ничего не сообщается.

Карбахаль стал пeрвым игроком в истории, который принял участие в пяти чемпионатах мира. На счeту Антонио мундиали 1950, 1954, 1958, 1962 и 1966 годов. Всегo в финальной стадии чемпионатов мира мексиканец сыграл в 11 матчах.

Рекорд Карбахаля лишь в 1998 году смог повторить немец Лотар Маттеус. На его счету также участие в пяти чемпионатах мира.

Антонио Карбахаль всю свою карьеру на клубном уровне провел в родной Мексике.

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Антонио Карбахаль сборная Мексики по футболу
Источник Sport.ua
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