Испания10 мая 2023, 15:35 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал продлил контракт с Альбиолем
Защитник остается в клубе еще на год
10 мая 2023, 15:35 |
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«Вильярреал» официально сообщил о продлении контракта с защитником и капитаном команды Раулем Альбиолем. Предыдущее соглашение истекало в конце текущего сезона, новое рассчитано еще на год – до лета 2024 года.
Альбиоль выступает за «Вильярреал» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на счету 37-летнего испанского защитника 27 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах.
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