ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал продлил контракт с Альбиолем

«Вильярреал» официально сообщил о продлении контракта с защитником и капитаном команды Раулем Альбиолем. Предыдущее соглашение истекало в конце текущего сезона, новое рассчитано еще на год – до лета 2024 года.

Альбиоль выступает за «Вильярреал» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на счету 37-летнего испанского защитника 27 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах.