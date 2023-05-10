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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал продлил контракт с Альбиолем
Испания
10 мая 2023, 15:35 |
108
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал продлил контракт с Альбиолем

Защитник остается в клубе еще на год

10 мая 2023, 15:35 |
108
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал продлил контракт с Альбиолем
ФК Вильярреал

«Вильярреал» официально сообщил о продлении контракта с защитником и капитаном команды Раулем Альбиолем. Предыдущее соглашение истекало в конце текущего сезона, новое рассчитано еще на год – до лета 2024 года.

Альбиоль выступает за «Вильярреал» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на счету 37-летнего испанского защитника 27 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах.

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Вильярреал Рауль Альбиоль продление контракта
Источник ФК Вильярреал
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