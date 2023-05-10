Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нынешний Милан умеет страдать и бороться»

Легендарный экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко поделился своим мнением по поводу нынешней команды «россонери»:

«Мне нравится этот коллектив. Они все играют друг за друга. Я замечаю это, особенно в трудные моменты. Кроме того, есть качественные игроки, они могут решить или перевернуть судьбу матча.

Сегодняшний «Милан» умеет страдать и умеет бороться, умеет испачкаться в грязи, если нужно. Кроме того, хорошо видна рука тренера и клуба».