Лига чемпионов10 мая 2023, 14:25 |
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нынешний Милан умеет страдать и бороться»
Легенда «Милана» – о команде Стефано Пиоли
10 мая 2023, 14:25 |
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Легендарный экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко поделился своим мнением по поводу нынешней команды «россонери»:
«Мне нравится этот коллектив. Они все играют друг за друга. Я замечаю это, особенно в трудные моменты. Кроме того, есть качественные игроки, они могут решить или перевернуть судьбу матча.
Сегодняшний «Милан» умеет страдать и умеет бороться, умеет испачкаться в грязи, если нужно. Кроме того, хорошо видна рука тренера и клуба».
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