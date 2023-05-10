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Лига чемпионов
10 мая 2023, 14:25 |
246
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нынешний Милан умеет страдать и бороться»

Легенда «Милана» – о команде Стефано Пиоли

10 мая 2023, 14:25 |
246
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Нынешний Милан умеет страдать и бороться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко поделился своим мнением по поводу нынешней команды «россонери»:

«Мне нравится этот коллектив. Они все играют друг за друга. Я замечаю это, особенно в трудные моменты. Кроме того, есть качественные игроки, они могут решить или перевернуть судьбу матча.

Сегодняшний «Милан» умеет страдать и умеет бороться, умеет испачкаться в грязи, если нужно. Кроме того, хорошо видна рука тренера и клуба».

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Андрей Шевченко Милан
Источник Tuttomercatoweb
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