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  4. Соболева стартовала с победы на 25-тысячнике в Швеции
ITF
10 мая 2023, 13:57 |
68
0

Соболева стартовала с победы на 25-тысячнике в Швеции

Анастасия отдала всего три гейма сопернице из Казахстана

10 мая 2023, 13:57 |
68
0
Соболева стартовала с победы на 25-тысячнике в Швеции
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№520 WTA) вышла во второй круг грунтового турнира ITF W25 в Швеции.

В стартовом матче украинка разгромно обыграла Жибек Куламбаеву из Казахстана (№435 WTA), отдав сопернице всего три гейма.

Бостад. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Жибек Куламбаева (Казахстан) – 6:2, 6:1

В следующем раунде Соболева сразится с первой сеяной теннисисткой из Аргентины Марией Лурдес Карле (№163 WTA).

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Анастасия Соболева ITF Бостад Жибек Куламбаева
Источник Sport.ua
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