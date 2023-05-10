Соболева стартовала с победы на 25-тысячнике в Швеции

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№520 WTA) вышла во второй круг грунтового турнира ITF W25 в Швеции.



В стартовом матче украинка разгромно обыграла Жибек Куламбаеву из Казахстана (№435 WTA), отдав сопернице всего три гейма.



Бостад. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Жибек Куламбаева (Казахстан) – 6:2, 6:1



В следующем раунде Соболева сразится с первой сеяной теннисисткой из Аргентины Марией Лурдес Карле (№163 WTA).