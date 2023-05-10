ITF10 мая 2023, 13:57 |
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Соболева стартовала с победы на 25-тысячнике в Швеции
Анастасия отдала всего три гейма сопернице из Казахстана
10 мая 2023, 13:57 |
68
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№520 WTA) вышла во второй круг грунтового турнира ITF W25 в Швеции.
В стартовом матче украинка разгромно обыграла Жибек Куламбаеву из Казахстана (№435 WTA), отдав сопернице всего три гейма.
Бостад. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Жибек Куламбаева (Казахстан) – 6:2, 6:1
В следующем раунде Соболева сразится с первой сеяной теннисисткой из Аргентины Марией Лурдес Карле (№163 WTA).
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