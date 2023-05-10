Лига чемпионов10 мая 2023, 13:48 |
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ВИДЕО. Реакция Анчелотти и Гвардиолы на ничью в первом матче
Главные тренеры «Реала» и «Манчестер Сити» поделились мыслями об игре в Мадриде
10 мая 2023, 13:48 |
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Во вторник, 9 мая, в 22:00 в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» принимал английский «Манчестер Сити». Матч завершился со счетом 1:1.
Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров обеих команд: Карло Анчелотти («Реал») и Пепа Гвардиолы («Манчестер Сити»).
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