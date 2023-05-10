ВИДЕО. Реакция Анчелотти и Гвардиолы на ничью в первом матче

Во вторник, 9 мая, в 22:00 в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» принимал английский «Манчестер Сити». Матч завершился со счетом 1:1.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров обеих команд: Карло Анчелотти («Реал») и Пепа Гвардиолы («Манчестер Сити»).