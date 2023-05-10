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  4. ВИДЕО. Реакция Анчелотти и Гвардиолы на ничью в первом матче
Лига чемпионов
10 мая 2023, 13:48 |
556
0

ВИДЕО. Реакция Анчелотти и Гвардиолы на ничью в первом матче

Главные тренеры «Реала» и «Манчестер Сити» поделились мыслями об игре в Мадриде

10 мая 2023, 13:48 |
556
0
ВИДЕО. Реакция Анчелотти и Гвардиолы на ничью в первом матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Во вторник, 9 мая, в 22:00 в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» принимал английский «Манчестер Сити». Матч завершился со счетом 1:1.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров обеих команд: Карло Анчелотти («Реал») и Пепа Гвардиолы («Манчестер Сити»).

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Пеп Гвардиола видео
Источник Sport.ua
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