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  4. Джек ГРИЛИШ: «Чувствуем, что на нашем поле Ман Сити невозможно остановить»
Лига чемпионов
10 мая 2023, 13:05 |
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Джек ГРИЛИШ: «Чувствуем, что на нашем поле Ман Сити невозможно остановить»

Команда может выйти в финал

10 мая 2023, 13:05 |
505
0
Джек ГРИЛИШ: «Чувствуем, что на нашем поле Ман Сити невозможно остановить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш уверен, что на своем поле команда в ответном полуфинале Лиги чемпионов сумеет одолеть «Реал» после ничьей 1:1 в первой встрече.

«Мы очень многому научились за последний год. У нас сейчас идеальный баланс опытных игроков и молодежи топ-уровня. Я никогда не чувствовал себя так уверенно, когда выхожу на поле в окружении этих партнеров».

«Думаю, ничья в первом матче с «Реалом» – справедливый результат. Но на своем поле мы чувствуем, что нас просто невозможно остановить», – сказал Грилиш.

Второй полуфинальный матч состоится 17 мая.

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Манчестер Сити Джек Грилиш Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Источник BBC
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