Джек ГРИЛИШ: «Чувствуем, что на нашем поле Ман Сити невозможно остановить»

Хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш уверен, что на своем поле команда в ответном полуфинале Лиги чемпионов сумеет одолеть «Реал» после ничьей 1:1 в первой встрече.

«Мы очень многому научились за последний год. У нас сейчас идеальный баланс опытных игроков и молодежи топ-уровня. Я никогда не чувствовал себя так уверенно, когда выхожу на поле в окружении этих партнеров».

«Думаю, ничья в первом матче с «Реалом» – справедливый результат. Но на своем поле мы чувствуем, что нас просто невозможно остановить», – сказал Грилиш.

Второй полуфинальный матч состоится 17 мая.