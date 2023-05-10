Джек ГРИЛИШ: «Чувствуем, что на нашем поле Ман Сити невозможно остановить»
Команда может выйти в финал
Хавбек «Манчестер Сити» Джек Грилиш уверен, что на своем поле команда в ответном полуфинале Лиги чемпионов сумеет одолеть «Реал» после ничьей 1:1 в первой встрече.
«Мы очень многому научились за последний год. У нас сейчас идеальный баланс опытных игроков и молодежи топ-уровня. Я никогда не чувствовал себя так уверенно, когда выхожу на поле в окружении этих партнеров».
«Думаю, ничья в первом матче с «Реалом» – справедливый результат. Но на своем поле мы чувствуем, что нас просто невозможно остановить», – сказал Грилиш.
Второй полуфинальный матч состоится 17 мая.
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