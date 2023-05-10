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WTA
10 мая 2023, 13:08 | Обновлено 10 мая 2023, 13:58
493
0

Даяна Ястремская – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Риме

10 мая 2023, 13:08 | Обновлено 10 мая 2023, 13:58
493
0
Даяна Ястремская – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

10 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№158 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

В первом раунде основы украинка, которая стартовала в квалификации, сразится против Анны Калинской (№57 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Мартинцова – Корне. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли между собой 4 раза, счет равный.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против 25-й сеяной Элизе Мертенс из Бельгии.

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Источник Sport.ua
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