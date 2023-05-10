Даяна Ястремская – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№158 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

В первом раунде основы украинка, которая стартовала в квалификации, сразится против Анны Калинской (№57 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Мартинцова – Корне. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли между собой 4 раза, счет равный.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против 25-й сеяной Элизе Мертенс из Бельгии.

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