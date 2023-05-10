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  4. Леся Цуренко – Элина Свитолина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 мая 2023, 12:24 |
194
0

Леся Цуренко – Элина Свитолина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Риме

10 мая 2023, 12:24 |
194
0
Леся Цуренко – Элина Свитолина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

10 мая украинские теннисистки Леся Цуренко (№68 WTA) и Элина Свитолина (№540 WTA) начнут выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

Встреча первого раунда основы состоится третьим запуском после матча Павлюченкова – Эррани. Ориентировочное время начала матча – не ранее 15:00 по Киеву (старт матчей в Риме задерживается из-за дождя).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли три раза, Свитолина выиграла две встречи.

В следующем раунде победительница матча сыграет с 28-й сеяной американкой Бернардой Перой.

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Элина Свитолина Леся Цуренко WTA Рим смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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