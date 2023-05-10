Леся Цуренко – Элина Свитолина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 мая украинские теннисистки Леся Цуренко (№68 WTA) и Элина Свитолина (№540 WTA) начнут выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

Встреча первого раунда основы состоится третьим запуском после матча Павлюченкова – Эррани. Ориентировочное время начала матча – не ранее 15:00 по Киеву (старт матчей в Риме задерживается из-за дождя).

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Ранее теннисистки играли три раза, Свитолина выиграла две встречи.

В следующем раунде победительница матча сыграет с 28-й сеяной американкой Бернардой Перой.

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