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  4. Источник: польский клуб не будет продлевать соглашение с украинским кипером
Польша
10 мая 2023, 10:58 |
398
0

Источник: польский клуб не будет продлевать соглашение с украинским кипером

Артур Рудько покинет «Лех» летом 2023 года

10 мая 2023, 10:58 |
398
0
Источник: польский клуб не будет продлевать соглашение с украинским кипером
Twitter. Артур Рудько

Польский футбольный клуб «Лех» не будет продлевать соглашение с украинским голкипером Артуром Рудько.

В сезоне 2022/23 Рудько, который принадлежит харьковскому «Металлисту», находился в системе ФК «Лех» на правах аренды. Действующее соглашение украинского вратаря с командой рассчитано до конца текущей кампании.

30-летний украинец в этом сезоне провел за «Лех» 6 матчей, в которых пропустил 11 голов и дважды отстоял «на ноль».

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Артур Рудько Лех Познань Металлист Харьков аренда игрока продление контракта трансферы трансферы УПЛ
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