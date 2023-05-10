Польша10 мая 2023, 10:58 |
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Источник: польский клуб не будет продлевать соглашение с украинским кипером
Артур Рудько покинет «Лех» летом 2023 года
10 мая 2023, 10:58 |
398
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Польский футбольный клуб «Лех» не будет продлевать соглашение с украинским голкипером Артуром Рудько.
В сезоне 2022/23 Рудько, который принадлежит харьковскому «Металлисту», находился в системе ФК «Лех» на правах аренды. Действующее соглашение украинского вратаря с командой рассчитано до конца текущей кампании.
30-летний украинец в этом сезоне провел за «Лех» 6 матчей, в которых пропустил 11 голов и дважды отстоял «на ноль».
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