Хавбек Шахтера: «Боли в ноге такие, что не могу объяснить врачам»

Вингер «Шахтера» Марьян Швед не так давно вернулся на поле после травмы, однако игрок еще не сумел полностью восстановиться, ощущая боли в ноге.

«Травма? Я и сам сказать иногда не могу. Оно там просто болит. Сперва было ощущение, что что-то рвется в ноге, потом другие боли, разные. Я врачам объяснить не могу, но хорошо, что с каждым днем все лучше».

«Вызов в сборную? Нужно забивать. Буду забивать – вызовут. Если выкладываться и показывать себя, то на тебя обратят внимание. Все хотят попасть в сборную, я не исключение, так что будем работать, а тренерский штаб сам решит», — сказал Швед.

В нынешнем сезоне Марьян провел 15 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.