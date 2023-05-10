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  4. Хавбек Шахтера: «Боли в ноге такие, что не могу объяснить врачам»
Украина. Премьер лига
10 мая 2023, 10:49 |
720
2

Хавбек Шахтера: «Боли в ноге такие, что не могу объяснить врачам»

Марьян Швед надеется, что худшее уже позади

10 мая 2023, 10:49 |
720
2
Хавбек Шахтера: «Боли в ноге такие, что не могу объяснить врачам»
ФК Шахтер. Марьян Швед

Вингер «Шахтера» Марьян Швед не так давно вернулся на поле после травмы, однако игрок еще не сумел полностью восстановиться, ощущая боли в ноге.

«Травма? Я и сам сказать иногда не могу. Оно там просто болит. Сперва было ощущение, что что-то рвется в ноге, потом другие боли, разные. Я врачам объяснить не могу, но хорошо, что с каждым днем все лучше».

«Вызов в сборную? Нужно забивать. Буду забивать – вызовут. Если выкладываться и показывать себя, то на тебя обратят внимание. Все хотят попасть в сборную, я не исключение, так что будем работать, а тренерский штаб сам решит», — сказал Швед.

В нынешнем сезоне Марьян провел 15 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Марьян Швед Шахтер Донецк сборная Украины по футболу
Источник ВЗбирна
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Комментарии 2
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Умник
Жаль талантливый парень
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Gargantua
тут похоже все.
играть на хорошем уровне он уже не будет
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