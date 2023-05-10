Джейми Леб – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 499) начнет выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе (США).

В 1/16 финала соревнований украинка встретится с Джейми Леб (США, WTA 253). Встреча состоится 3 запуском на корте №1 после матча Доулхайд – Наито. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

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Ранее девушки не играл друг проти друга.

Победительница матча в следующем раунде сразится против Тамиры Пашек (Австрия, WTA 524) или Куинн Глисон (США, WTA 818).

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