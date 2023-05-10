ITF10 мая 2023, 11:18 |
212
0
Джейми Леб – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда грунтового турнира серии ITF W60 в Нейплсе
10 мая 2023, 11:18 |
212
0
10 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 499) начнет выступления на грунтовом турнире серии ITF W60 в Нейплсе (США).
В 1/16 финала соревнований украинка встретится с Джейми Леб (США, WTA 253). Встреча состоится 3 запуском на корте №1 после матча Доулхайд – Наито. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее девушки не играл друг проти друга.
Победительница матча в следующем раунде сразится против Тамиры Пашек (Австрия, WTA 524) или Куинн Глисон (США, WTA 818).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 мая 2023, 21:29 8
Все также в Польше, но уже в Гданьске
Футбол | 09 мая 2023, 20:50 21
В пятерку попали Анчелотти, Клопп и Зидан
Теннис | 09.05.2023, 19:18
Футбол | 10.05.2023, 10:12
Теннис | 09.05.2023, 14:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.05.2023, 06:03
09.05.2023, 03:57 3
09.05.2023, 10:40 1
08.05.2023, 22:20 2
08.05.2023, 10:15 4
08.05.2023, 13:31 37
08.05.2023, 20:57 4
08.05.2023, 15:17 47