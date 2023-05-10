Финансовый лимит. Бавария объяснила, почему не подписала Холанда

Минувшим летом форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд перебрался в «Манчестер Сити», хотя «Бавария» до последнего пыталась перехватить игрока.

Генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан заявил, что в клубе не готовы нарушать финансовый баланс ради одного футболиста.

«Год назад мы делали все, чтобы заполучить Холанда, но достигли наших финансовых лимитов. Нам нужно было решать, хотим ли мы нарушать нашу структуру зарплат в команде».

«Мы к этому были не готовы, «Бавария» так не работает, поэтому Холанд к нам не перешел», — сказал Кан.

В нынешнем сезоне Эрлинг забил 51 гол.