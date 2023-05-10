Ребекка Шрамкова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 248) начнет выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 Трнаве (Словакия).

В 1/16 финала 100-тысячника украинка сыграет с Ребеккой Шрамковой (Словакия, WTA 237). Встреча состоится вторым запуском на корте №13 после матча Ламенс – Стеванович. Ориентировочное время начала встречи – 13:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки 3 раза играли друг против друга. Счет 2:1 в пользу Шрамковой.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Маи Хонтамы (Япония, WTA 183).

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