ITF10 мая 2023, 09:38 |
342
0
Ребекка Шрамкова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире серии ITF W100 в Трнаве
10 мая 2023, 09:38 |
342
0
10 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 248) начнет выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 Трнаве (Словакия).
В 1/16 финала 100-тысячника украинка сыграет с Ребеккой Шрамковой (Словакия, WTA 237). Встреча состоится вторым запуском на корте №13 после матча Ламенс – Стеванович. Ориентировочное время начала встречи – 13:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки 3 раза играли друг против друга. Счет 2:1 в пользу Шрамковой.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Маи Хонтамы (Япония, WTA 183).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 09 мая 2023, 14:54 1
Пополнение в семье у Аны Иванович
Футбол | 09 мая 2023, 23:59 0
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 09.05.2023, 14:41
Война | 10.05.2023, 09:28
Теннис | 09.05.2023, 14:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.05.2023, 10:15 4
08.05.2023, 16:32 4
08.05.2023, 20:57 4
08.05.2023, 11:20
08.05.2023, 15:17 47
09.05.2023, 21:29 5
09.05.2023, 10:40 1
08.05.2023, 21:00 28