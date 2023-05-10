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  4. Ребекка Шрамкова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
10 мая 2023, 09:38 |
342
0

Ребекка Шрамкова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире серии ITF W100 в Трнаве

10 мая 2023, 09:38 |
342
0
Ребекка Шрамкова – Катарина Завацкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

10 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 248) начнет выступления на грунтовом турнире серии ITF W100 Трнаве (Словакия).

В 1/16 финала 100-тысячника украинка сыграет с Ребеккой Шрамковой (Словакия, WTA 237). Встреча состоится вторым запуском на корте №13 после матча Ламенс – Стеванович. Ориентировочное время начала встречи – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки 3 раза играли друг против друга. Счет 2:1 в пользу Шрамковой.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Маи Хонтамы (Япония, WTA 183).

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Ребекка Шрамкова ITF Трнава Катарина Завацкая смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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