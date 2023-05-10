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10 мая 2023, 07:20 | Обновлено 10 мая 2023, 08:13
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 мая

Важные события во всех видах спорта

10 мая 2023, 07:20 | Обновлено 10 мая 2023, 08:13
73
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Милан – Интер

Favbet 3.20 – 3.20 – 2.56

ТЕННИС

15:00 Леся Цуренко – Элина Свитолина

Favbet 1.60 – 2.35

16:30 Даяна Ястремская – Анна Калинская

Favbet 2.35 – 1.60

БАСКЕТБОЛ

22:00 Реал Мадрид – Партизан

Favbet 1.51 – 2.69

ГАНДБОЛ

21:45 Киль – ПСЖ

Favbet 1.64 – 8.20 – 2.99

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Источник Sport.ua
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