Лига чемпионов10 мая 2023, 07:20 | Обновлено 10 мая 2023, 08:13
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 мая
Важные события во всех видах спорта
10 мая 2023, 07:20 | Обновлено 10 мая 2023, 08:13
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В среду, 10 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Милан – Интер
ТЕННИС
15:00 Леся Цуренко – Элина Свитолина
16:30 Даяна Ястремская – Анна Калинская
БАСКЕТБОЛ
22:00 Реал Мадрид – Партизан
ГАНДБОЛ
21:45 Киль – ПСЖ
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