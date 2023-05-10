СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 мая

В среду, 10 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Милан – Интер

3.20 – 3.20 – 2.56

ТЕННИС

15:00 Леся Цуренко – Элина Свитолина

1.60 – 2.35

16:30 Даяна Ястремская – Анна Калинская

2.35 – 1.60

БАСКЕТБОЛ

22:00 Реал Мадрид – Партизан

1.51 – 2.69

ГАНДБОЛ

21:45 Киль – ПСЖ

1.64 – 8.20 – 2.99