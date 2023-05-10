Украинец Ковталюк отметился в Грузии 3-м голом в 4-х последних матчах

Во вторник, 9 мая, в чемпионате Грузии в рамках 13-го тура отношения выяснили клубы «Дила» из Гори и «Сабуртало» из Тбилиси.

Стартовые нули во встрече сохранялись до 73-й минуты. Разменял их украинский нападающий «Дилы» Николай Ковталюк. Он отличился в третий раз в четырех последних поединках своей команды.

Гости из столицы Грузии смогли ответить только в компенсированное время игры – ничья 1:1.

«Дила», тренирует которую 46-летний украинец Андрей Демченко, в турнирной таблице грузинского чемпионата занимает 5-е место с 21 очком в активе. «Сабуртало» идет одной позицией выше, имея 23 пункта. Лидирует «Динамо» из Батуми с 25 очками после 12 встреч.