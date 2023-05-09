Италия09 мая 2023, 21:23 | Обновлено 09 мая 2023, 21:41
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ВИДЕО. Как Серхио Агуэро пытался выговорить имя Хвича Кварацхелия
Фамилия грузинского хавбека для многих в Европе выговаривается с трудом.
09 мая 2023, 21:23 | Обновлено 09 мая 2023, 21:41
1202
0
Фамилия грузинского хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии для многих в Европе выговаривается с трудом.
Знаменитый аргентинский футболист Серхио Агуэро попытался справиться с этим заданием. Но получилось не очень.
Агуэро уже завершил карьеру. Он выступал за клубы Индепендьенте (Аргентина), Атлетико Мадрид (Испания), Манчестер Сити (Англия), Барселона (Испания).
ВИДЕО. Как Серхио Агуэро пытался выговорить имя Хвича Кварацхелия
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