Шахтер не сможет играть еврокубковые матчи в Варшаве. Названо новое место

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» не сможет играть еврокубковые матчи в следующем сезоне на стадионе польской «Легии» в Варшаве.

Дело в том, что «Легия» будет участвовать в квалификационных матчах Лиги конференций и домашние поединки польский клуб будет проводить на их родной арене «Стадион Войска Польского», где в сезоне 2022/23 «Шахтер» вначале играл номинально домашние встречи в групповом этапе Лиге чемпионов, а затем и в плей-офф Лиги Европы.

По информации Meczyki.pl, «Шахтер» может проводить домашние еврокубковые матчи в Гданьске, на стадионе «Polsat Plus Arena Gdańsk». В сезоне 2022/23 «горняки» тоже рассматривали этот вариант, однако тогда стороны не смогли договориться из-за финансовых условий «Шахтера».

«Polsat Plus Arena Gdańsk» – стадион «Лехии», которая вылетела из элиты Польши и сможет теперь перебраться на другую арену.

«Polsat Plus Arena Gdańsk» рассчитан на 44000 мест.