Парадокс Де Хеа. Среди худших по отраженным ударам, лучший по сухим матчам

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа проводит не лучший сезон АПЛ, имея довольно парадоксальную статистику.

Испанский страж ворот находится на дне списка нынешнего чемпионата Англии по проценту отраженных ударов – Де Хеа отбивает только 68%. Хуже статистика только у вратарей аутсайдера «Саутгемптона» Кевина Маккарти и Гэвина Базуну.

При этом Давид лидирует в сезоне по количеству сухих матчей – вратарь 15 игр завершил без пропущенных голов, что на два матча больше, чем у Алиссона, Ника Поупа и Аарона Рэмсдейла.

В недавнем матче с «Вест Хэмом» именно грубая ошибка Де Хеа привела к поражению команды. Контракт кипера истекает будущим летом, но клуб заявляет, что хочет его продлить.