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  4. Арсенал хочет купить Райса. Вест Хэм просит за игрока 120 миллионов
Англия
09 мая 2023, 18:55 |
509
6

Арсенал хочет купить Райса. Вест Хэм просит за игрока 120 миллионов

Команда Зинченко ищет усиление перед возвращением в Лигу чемпионов

09 мая 2023, 18:55 |
509
6
Арсенал хочет купить Райса. Вест Хэм просит за игрока 120 миллионов
Sky Sports. Деклан Райс

По информации британских СМИ, «Вест Хэм» готов продать своего лидера Деклана Райса только за 120 миллионов фунтов и только в тот клуб АПЛ, который сыграет в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на центрального хавбека сборной Англии является «Арсенал», но лондонцы не собираются отдавать за одного игрока более 100 миллионов фунтов.

Контракт Райса истекает летом 2025 года. 24-летний игрок в нынешнем сезоне провел 44 матча, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

«Арсенал» уже гарантировал себе возвращение в Лигу чемпионов.

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Вест Хэм Деклан Райс Арсенал Лондон Александр Зинченко
Источник Sky Sports
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luceorius
 Значить поїде в Манчестер, питання тільки кольору.
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Remark
Ща Челси все "порешает")))
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BUROSTAVOK
Может я и ошыбаюсь,но Арс точно не купит Райса. Во первых,ситуацыя с Мудрыком пусть будет примером. Во вторых,у Арсы они за одного игрока такими сумами не плотять(за 120,они возьмут 2-3 игрока)А во третих им надо продать пару игроков,того же Зинчя,(статья на спорте юа уже была об этом). И во четвертых,продать также они не смогут так как на таких игроков спроса особого не будет,разве что какие то Андерлехты,дынамкы,и Галатасараи)))
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-2
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