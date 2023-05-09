Арсенал хочет купить Райса. Вест Хэм просит за игрока 120 миллионов
Команда Зинченко ищет усиление перед возвращением в Лигу чемпионов
По информации британских СМИ, «Вест Хэм» готов продать своего лидера Деклана Райса только за 120 миллионов фунтов и только в тот клуб АПЛ, который сыграет в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на центрального хавбека сборной Англии является «Арсенал», но лондонцы не собираются отдавать за одного игрока более 100 миллионов фунтов.
Контракт Райса истекает летом 2025 года. 24-летний игрок в нынешнем сезоне провел 44 матча, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
«Арсенал» уже гарантировал себе возвращение в Лигу чемпионов.
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