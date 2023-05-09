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  4. Источник: Динамо решит судьбу Бойко, Караваева и Бенито после сезона
Украина. Премьер лига
09 мая 2023, 17:28 |
1122
0

Источник: Динамо решит судьбу Бойко, Караваева и Бенито после сезона

У трех игроков завершаются контракты

09 мая 2023, 17:28 |
1122
0
Источник: Динамо решит судьбу Бойко, Караваева и Бенито после сезона
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

По информации журналиста Игоря Цыганыка, судьбу вратаря Дениса Бойко, хавбека Александра Караваева и вингера Бенито «Динамо» решит после завершения сезона.

Сообщается, что президент клуба Игорь Суркис после недавнего матча с «Шахтером» заявил, что вопросы с теми, у кого завершаются контракты, будут решаться позже.

Ранее была информация о том, что Бойко и Караваев точно покинут киевлян свободными агентами, а Бенито пока под вопросом.

В нынешнем сезоне Бойко провел 5 матчей, у Караваева 26 игр (2 гола и 1 ассист), а у Бенито гол и результативная передача в девяти встречах.

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Динамо Киев Денис Бойко Александр Караваев Бенито Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
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