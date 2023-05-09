Три украинки выступят в парном разряде на турнире в Риме

В парной сетке турнира WTA 1000 в Риме выступят три украинские теннисистки.

Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко, имея второй номер посева, сыграют в первом круге с итальянским дуэтом Лучия Брондзетти / Элизабетта Коччаретто.

Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе померяются силами со словацко-американской парой Тереза Михаликова / Алиша Паркс.

Надежде Киченок и Кимберли Циммерманн из Бельгии в соперницы по стартовому поединку достались Се Шувей из Тайваня и чешка Барбора Стрыцова.