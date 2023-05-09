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WTA
09 мая 2023, 16:13 | Обновлено 09 мая 2023, 16:17
168
0

Три украинки выступят в парном разряде на турнире в Риме

Представительницы Украины и их партнерши узнали соперниц

09 мая 2023, 16:13 | Обновлено 09 мая 2023, 16:17
168
0
Три украинки выступят в парном разряде на турнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок (справа)

В парной сетке турнира WTA 1000 в Риме выступят три украинские теннисистки.

Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко, имея второй номер посева, сыграют в первом круге с итальянским дуэтом Лучия Брондзетти / Элизабетта Коччаретто.

Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе померяются силами со словацко-американской парой Тереза Михаликова / Алиша Паркс.

Надежде Киченок и Кимберли Циммерманн из Бельгии в соперницы по стартовому поединку достались Се Шувей из Тайваня и чешка Барбора Стрыцова.

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Людмила Киченок Надежда Киченок Елена-Габриэла Русе Марта Костюк Алена Остапенко Кимберли Циммерманн WTA Рим
Источник Sport.ua
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