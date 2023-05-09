WTA09 мая 2023, 16:13 | Обновлено 09 мая 2023, 16:17
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Три украинки выступят в парном разряде на турнире в Риме
Представительницы Украины и их партнерши узнали соперниц
09 мая 2023, 16:13 | Обновлено 09 мая 2023, 16:17
168
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В парной сетке турнира WTA 1000 в Риме выступят три украинские теннисистки.
Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко, имея второй номер посева, сыграют в первом круге с итальянским дуэтом Лучия Брондзетти / Элизабетта Коччаретто.
Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе померяются силами со словацко-американской парой Тереза Михаликова / Алиша Паркс.
Надежде Киченок и Кимберли Циммерманн из Бельгии в соперницы по стартовому поединку достались Се Шувей из Тайваня и чешка Барбора Стрыцова.
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