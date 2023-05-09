Стефано ПИОЛИ: «У нас должно быть спокойствие, которое поможет нам»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о настрое подопечных на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Интером», который состоится в среду, 10 мая.

«Надеюсь, мне удалось передать игрокам радость и энтузиазм подготовки к этим матчам. Мы проходим исключительный путь в Лиге чемпионов, мы знаем с чего начали и куда хотим попасть. Если мы подготовимся лучшим образом, у нас должно быть спокойствие, которое поможет нам. Работа тренера во много связана с передачей ментальной энергии команде. «Интер» всегда играет сбалансированно, мы должны быть готовы к завтрашнему матчу, показать высокий физический и мотивационный уровень», – заявил Пиоли.

Матч «Милан» - «Интер» состоится 10 мая, начало – в 22:00 по киевскому времени.