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Лига чемпионов
09 мая 2023, 16:33 | Обновлено 09 мая 2023, 16:41
57
0

Стефано ПИОЛИ: «У нас должно быть спокойствие, которое поможет нам»

Наставник «Милана» – о предстоящей игре с «Интером»

09 мая 2023, 16:33 | Обновлено 09 мая 2023, 16:41
57
0
Стефано ПИОЛИ: «У нас должно быть спокойствие, которое поможет нам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о настрое подопечных на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Интером», который состоится в среду, 10 мая.

«Надеюсь, мне удалось передать игрокам радость и энтузиазм подготовки к этим матчам. Мы проходим исключительный путь в Лиге чемпионов, мы знаем с чего начали и куда хотим попасть. Если мы подготовимся лучшим образом, у нас должно быть спокойствие, которое поможет нам. Работа тренера во много связана с передачей ментальной энергии команде. «Интер» всегда играет сбалансированно, мы должны быть готовы к завтрашнему матчу, показать высокий физический и мотивационный уровень», – заявил Пиоли.

Матч «Милан» - «Интер» состоится 10 мая, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Стефано Пиоли Лига чемпионов Милан Интер Милан Милан - Интер
Источник Football-Italia
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