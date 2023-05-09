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  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «У Барселоны большой потенциал»
Испания
09 мая 2023, 15:54 |
198
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «У Барселоны большой потенциал»

Польский форвард – о первом сезоне в Каталонии

09 мая 2023, 15:54 |
198
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «У Барселоны большой потенциал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский форвард Роберт Левандовски поделился впечатлениями по поводу первого сезона в составе «Барселоны»:

«У меня всё отлично. Я очень счастлив. У нас хорошие шансы на победу в чемпионате, и этот титул очень и очень важен для клуба. Борьба всё ещё продолжается, мы на правильном пути. Надеюсь, что победа станет первым шагом к тому, чтобы выиграть ещё больше в следующем сезоне.

У нас есть много молодых игроков, которые не выиграли ещё ни одного большого титула, и победа может стать для них следующим этапом в их развитии. И для меня это тоже важно, потому что это новый чемпионат в моей карьере. Я очень доволен направлением, в котором мы движемся с «Барселоной». У нас большой потенциал, несмотря на проблемы, которые у нас были в клубе».

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