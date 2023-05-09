Игорь ЦЫГАНЫК: «Ни один из лидеров УПЛ не хочет VAR на своих матчах»

Журналист Игорь Цыганык уверен, что количество скандалов, которые за последнее время случились в матчах УПЛ с участием претендентов на титул, связаны с отсутствием VAR на многих играх грандов.

«Ни один из лидеров украинского футбола не хочет, чтобы на их матчах был VAR. Не хочет. Потому что отсутствие VAR – это возможность для манипуляции. И «Шахтер» пострадал из-за этого в следующем после матча с «Минаем» туре».

«Когда, как по мне, отменили чистый гол Зубкова «Александрии». Возможно, VAR бы там нашел офсайд, возможно, не нашел бы, но клубы не хотят VAR, они отказываются, им не нужно».

«Ведущие клубы имеют все возможности постоянно иметь VAR, но по своим причинам не хотят», – сказал Цыганык.