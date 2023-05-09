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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Ни один из лидеров УПЛ не хочет VAR на своих матчах»
Украина. Премьер лига
09 мая 2023, 15:28 |
1231
4

Игорь ЦЫГАНЫК: «Ни один из лидеров УПЛ не хочет VAR на своих матчах»

Лидеры не всегда хотят VAR

09 мая 2023, 15:28 |
1231
4
Игорь ЦЫГАНЫК: «Ни один из лидеров УПЛ не хочет VAR на своих матчах»
УАФ

Журналист Игорь Цыганык уверен, что количество скандалов, которые за последнее время случились в матчах УПЛ с участием претендентов на титул, связаны с отсутствием VAR на многих играх грандов.

«Ни один из лидеров украинского футбола не хочет, чтобы на их матчах был VAR. Не хочет. Потому что отсутствие VAR – это возможность для манипуляции. И «Шахтер» пострадал из-за этого в следующем после матча с «Минаем» туре».

«Когда, как по мне, отменили чистый гол Зубкова «Александрии». Возможно, VAR бы там нашел офсайд, возможно, не нашел бы, но клубы не хотят VAR, они отказываются, им не нужно».

«Ведущие клубы имеют все возможности постоянно иметь VAR, но по своим причинам не хотят», – сказал Цыганык.

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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 4
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BUROSTAVOK
Як би реально ввели ВАР,то ск відро 1 і та довбня були в районі 4-5 місця...
Прилетіли пітухи мінусуюсь лоохі)))
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-1
Кум Красникова
Зачем тратить миллионы,если можно кума уговорить за ящик водки и три селёдки 
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-2
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