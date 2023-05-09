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  4. Герту могут лишить лицензии на выступление в Бундеслиге
Германия
09 мая 2023, 15:15 |
294
1

Герту могут лишить лицензии на выступление в Бундеслиге

У клуба большие финансовые проблемы

09 мая 2023, 15:15 |
294
1
Герту могут лишить лицензии на выступление в Бундеслиге
ФК Герта

Берлинская «Герта» может быть лишена лицензии на выступление в немецкой Бундеслиге. Это связано с финансовыми проблемами клуба. По словам одного из руководителей лиги, это худший случай, с которым приходилось сталкиваться.

Владельцами «Герты» с марта является американская компания «777 Partners», которая также владеет «Дженоа» и льежским «Стандардом». Ей принадлежат 78,8% акций клуба.

Бундеслига сейчас изучает эту сделку, которая, вероятно, нарушила регламент Бундеслиги. По правилам, более чем 50% акций клуба должны принадлежать некоммерческой общественной организации.

В случае потери лицензии от Бундеслиги, «Герта» опустится сразу в третий дивизион чемпионата Германии. При этом, берлинскому клубу понижение в классе грозит и по спортивному принципу: команда идет последней в турнирной таблице Бундеслиги, за три тура до финиша отставая от спасительного 15-го места на пять очков.

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Герта Бундеслига 777 Partners
Источник Sky Germany
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Михайло Брижак
А что у РБ Лейпциг ситуация лучше ?
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