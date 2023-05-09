Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стабильность Цыганкова, травма Соболя и симуляция Мудрика
Англия
09 мая 2023, 13:44 | Обновлено 09 мая 2023, 13:55
159
1

Стабильность Цыганкова, травма Соболя и симуляция Мудрика

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

09 мая 2023, 13:44 | Обновлено 09 мая 2023, 13:55
159
1
Стабильность Цыганкова, травма Соболя и симуляция Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков (справа)

Андрей Лунин стал победителем Кубка Испании в составе «Реала». Вратарь сборной Украины провел весь финальный матч против «Осасуны» в запасе.

Защитник «Борнмута» Илья Забарный просидел весь матч на скамейке запасных против «Челси». Бывший динамовец так и не сыграл против своего партнера по сборной Украины Мудрика.

Цыганков принял участие в обоих голах «Жироны»

«Жирона» в домашнем матче оказалась сильнее «Мальорки» – 2:1.

В добавленное к первому тайму время каталонцы забили с пенальти. Гости отыгрались за 10 минут до окончания игры, но удержать ничью так и не смогли. Победный гол за «Жирону» забил Валентин Кастельянос.

Виктор Цыганков привычно вышел в стартовом составе своей команды. Украинца заменили на 90+1-й минуте. Бывший игрок «Динамо» не записал на свой счет результативных действий, но был стабильно полезен в течение матча. Украинский полузащитник был одним из острейших игроков в составе «Жироны». Принимал инициативу на себя, пытался обострять. Участвовал в обоих забитых мячах. Сначала после его подачи со штрафного мяч удачно отскочил от плеча защитника «Мальорки» на ногу Бернардо Эспиносе. Колумбиец с близкого расстояния расстрелял ворота гостей. Затем принял участие в атаке, когда Кастельянос забивал победный гол. Цыганков отдал предголевой пас для подачи в штрафную площадь «Мальорки».

«Жирона» побеждает в третьем матче подряд и занимает седьмое место. До Лиги конференций расстояние – 5 очков.

Коваленко вышел на замену

«Специя» уступила в гостях «Кремонезе» – 0:2.

Хозяева забили в конце каждого из таймов.

Виктор Коваленко начал игру на скамейке запасных. Украинец появился на поле после второго пропущенного мяча своей команды на 78-й минуте игры. «Специя» оживила игру, создала два момента, но к ним Виктор не имел никакого отношения.

После поражения «Специя» опустилась в зону вылета. До спасительного 17-го места расстояние составляет три очка.

Травма лица Соболя

«Страсбург» в гостях победил «Нант» – 2:0.

Гости сначала реализовали пенальти, а сразу после перерыва удвоили преимущество.

Эдуард Соболь вышел в стартовом составе «Страсбурга». В первом тайме ничем особо не отличился. В начале второго тайма в верховом единоборстве получил удар по лицу локтем. После помощи врачей не смог продолжить игру и был заменен.

«Страсбург» поднялся на 14-ю позицию и опережает зону вылета на 3 очка.

Слабая игра Малиновского

«Марсель» в гостях уступил «Лансу» – 1:2.

Хозяева забили в конце первого тайма. Удвоили свое преимущество после перерыва. «Марсель» забил гол престижа в самом конце основного времени матча.

Руслан Малиновский вышел в старте и провел на поле 76 минут. Украинский полузащитник ничем не запомнился за свое игровое время. Создавалось впечатление, что Руслан еще полноценно не восстановился от травмы, из-за которой пропустил прошлый матч. После его ухода с поля «Марсель» усилил игру и забил свой гол в матче.

После поражения «Марсель» потерял второе место. Теперь команда Малиновского на два очка отстает от «Ланса».

Ранняя замена Зинченко

«Арсенал» в гостях победил «Ньюкасл» – 2:0.

Мартин Эдегор открыл счет в начале матча. В середине второго тайма защитник «сорок» Фабиан Шер записал на свой счет автогол.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут. Обе команды играли в открытый футбол, нужно было играть один в один, много прессинговать. В таком футболе у Зинченко не очень получалось. Игрок сборной Украины не всегда справлялся на левом фланге со своим визави Джейкобом Мерфи и подключениями к атаке Кирана Триппьера.

«Арсенал» продолжает преследовать лидера АПЛ «Манчестер Сити». Расстояние между командами 1 очко. «Горожане» имеют на одну игру меньше.

Мудрик получил желтую карточку за симуляцию

«Челси» в гостях победил «Борнмут» – 3:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми голами. В конце матча «синие» забили два гола.

Михаил Мудрик впервые за 3 матча вышел в стартовом составе «Челси». Бывший игрок «Шахтера» провел на поле 63 минуты, после чего уступил место на поле Рахиму Стерлингу. В начале матча Мудрик получил желтую карточку за симуляцию в штрафной хозяев. Михаил пробовал проявлять активность, но взаимодействия с партнерами не хватало.

«Челси» одержал первую победу после назначения Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности тренера команды.

Миколенко победил Де Дзерби

«Эвертон» в гостях разгромил «Брайтон» – 5:1.

Еще в первом тайме «ириски» решили судьбу поединка, забив в ворота команды Роберто Де Дзерби три мяча. После перерыва «Эвертон» отличился еще дважды, а «Брайтон» провел гол престижа. Дубли на свой счет записали Абдулайе Дукуре и Дуайт Макнил.

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «Эвертона» и отыграл весь матч.

Быстрый гол позволил «Эвертону» играть на контратаках. В позиционной обороне Виталий надежно держал свой фланг. Во втором тайме не заблокировал подачу, позволившую «Брайтону» забить единственный гол.

Победа позволила «ирискам» покинуть зону вылета. «Эвертон» поднялся на 17-ю позицию.

По теме:
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «В матче с Эвертоном вы видели не настоящий Брайтон»
ВИДЕО. Миколенко стал одним из героев промо-видео Евровидения
Брайтон – Эвертон – 1:5. Поражение Де Дзерби, победа Миколенко. Видео голов
Эвертон Страсбург Жирона Арсенал Лондон статьи эксклюзив Эдуард Соболь Александр Зинченко Виктор Коваленко Виктор Цыганков Специя наши за границей Виталий Миколенко Михаил Мудрик Челси
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «На базу Металлиста прилетела ракета»
Футбол | 09 мая 2023, 09:59 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «На базу Металлиста прилетела ракета»
Мирон МАРКЕВИЧ: «На базу Металлиста прилетела ракета»

Известный тренер поделился эмоциями от посещения прифронтового Харькова

ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
Футбол | 08 мая 2023, 14:49 3
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ

Первый гол защитника в сезоне

Начались полуфинальные серии чемпионата Украины по футзалу
Футзал | 09.05.2023, 08:17
Начались полуфинальные серии чемпионата Украины по футзалу
Начались полуфинальные серии чемпионата Украины по футзалу
ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
Футбол | 08.05.2023, 20:57
ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
ВИДЕО. Не переживайте, Зина контролирует. Арсенал смакует действия Зинченко
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
Волейбол | 08.05.2023, 13:31
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
odiniznashih
Везёт Марселю - как только игру вся  команда запорола, значит виноват Малиновский
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
07.05.2023, 17:50 21
Футбол
ВИДЕО. Вместе с Раулем. Мудрик посетил финал теннисного турнира в Мадриде
ВИДЕО. Вместе с Раулем. Мудрик посетил финал теннисного турнира в Мадриде
08.05.2023, 00:51 3
Футбол
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
07.05.2023, 09:06 26
Бокс
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
Попов – герой киевлян. Динамо Шовковского обыграло Кривбасс в Кривом Роге
08.05.2023, 15:17 47
Футбол
ФОТО. Мак прислать? Милевский потроллил россиян, сидя в McDonald's
ФОТО. Мак прислать? Милевский потроллил россиян, сидя в McDonald's
07.05.2023, 12:55 7
Футбол
ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?
ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?
09.05.2023, 07:05 4
Футбол
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
07.05.2023, 22:49 4
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»
08.05.2023, 06:42 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности