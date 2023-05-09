Стабильность Цыганкова, травма Соболя и симуляция Мудрика

Андрей Лунин стал победителем Кубка Испании в составе «Реала». Вратарь сборной Украины провел весь финальный матч против «Осасуны» в запасе.

Защитник «Борнмута» Илья Забарный просидел весь матч на скамейке запасных против «Челси». Бывший динамовец так и не сыграл против своего партнера по сборной Украины Мудрика.

Цыганков принял участие в обоих голах «Жироны»

«Жирона» в домашнем матче оказалась сильнее «Мальорки» – 2:1.

В добавленное к первому тайму время каталонцы забили с пенальти. Гости отыгрались за 10 минут до окончания игры, но удержать ничью так и не смогли. Победный гол за «Жирону» забил Валентин Кастельянос.

Виктор Цыганков привычно вышел в стартовом составе своей команды. Украинца заменили на 90+1-й минуте. Бывший игрок «Динамо» не записал на свой счет результативных действий, но был стабильно полезен в течение матча. Украинский полузащитник был одним из острейших игроков в составе «Жироны». Принимал инициативу на себя, пытался обострять. Участвовал в обоих забитых мячах. Сначала после его подачи со штрафного мяч удачно отскочил от плеча защитника «Мальорки» на ногу Бернардо Эспиносе. Колумбиец с близкого расстояния расстрелял ворота гостей. Затем принял участие в атаке, когда Кастельянос забивал победный гол. Цыганков отдал предголевой пас для подачи в штрафную площадь «Мальорки».

«Жирона» побеждает в третьем матче подряд и занимает седьмое место. До Лиги конференций расстояние – 5 очков.

Коваленко вышел на замену

«Специя» уступила в гостях «Кремонезе» – 0:2.

Хозяева забили в конце каждого из таймов.

Виктор Коваленко начал игру на скамейке запасных. Украинец появился на поле после второго пропущенного мяча своей команды на 78-й минуте игры. «Специя» оживила игру, создала два момента, но к ним Виктор не имел никакого отношения.

После поражения «Специя» опустилась в зону вылета. До спасительного 17-го места расстояние составляет три очка.

Травма лица Соболя

«Страсбург» в гостях победил «Нант» – 2:0.

Гости сначала реализовали пенальти, а сразу после перерыва удвоили преимущество.

Эдуард Соболь вышел в стартовом составе «Страсбурга». В первом тайме ничем особо не отличился. В начале второго тайма в верховом единоборстве получил удар по лицу локтем. После помощи врачей не смог продолжить игру и был заменен.

«Страсбург» поднялся на 14-ю позицию и опережает зону вылета на 3 очка.

Слабая игра Малиновского

«Марсель» в гостях уступил «Лансу» – 1:2.

Хозяева забили в конце первого тайма. Удвоили свое преимущество после перерыва. «Марсель» забил гол престижа в самом конце основного времени матча.

Руслан Малиновский вышел в старте и провел на поле 76 минут. Украинский полузащитник ничем не запомнился за свое игровое время. Создавалось впечатление, что Руслан еще полноценно не восстановился от травмы, из-за которой пропустил прошлый матч. После его ухода с поля «Марсель» усилил игру и забил свой гол в матче.

После поражения «Марсель» потерял второе место. Теперь команда Малиновского на два очка отстает от «Ланса».

Ранняя замена Зинченко

«Арсенал» в гостях победил «Ньюкасл» – 2:0.

Мартин Эдегор открыл счет в начале матча. В середине второго тайма защитник «сорок» Фабиан Шер записал на свой счет автогол.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут. Обе команды играли в открытый футбол, нужно было играть один в один, много прессинговать. В таком футболе у Зинченко не очень получалось. Игрок сборной Украины не всегда справлялся на левом фланге со своим визави Джейкобом Мерфи и подключениями к атаке Кирана Триппьера.

«Арсенал» продолжает преследовать лидера АПЛ «Манчестер Сити». Расстояние между командами 1 очко. «Горожане» имеют на одну игру меньше.

Мудрик получил желтую карточку за симуляцию

«Челси» в гостях победил «Борнмут» – 3:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми голами. В конце матча «синие» забили два гола.

Михаил Мудрик впервые за 3 матча вышел в стартовом составе «Челси». Бывший игрок «Шахтера» провел на поле 63 минуты, после чего уступил место на поле Рахиму Стерлингу. В начале матча Мудрик получил желтую карточку за симуляцию в штрафной хозяев. Михаил пробовал проявлять активность, но взаимодействия с партнерами не хватало.

«Челси» одержал первую победу после назначения Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности тренера команды.

Миколенко победил Де Дзерби

«Эвертон» в гостях разгромил «Брайтон» – 5:1.

Еще в первом тайме «ириски» решили судьбу поединка, забив в ворота команды Роберто Де Дзерби три мяча. После перерыва «Эвертон» отличился еще дважды, а «Брайтон» провел гол престижа. Дубли на свой счет записали Абдулайе Дукуре и Дуайт Макнил.

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «Эвертона» и отыграл весь матч.

Быстрый гол позволил «Эвертону» играть на контратаках. В позиционной обороне Виталий надежно держал свой фланг. Во втором тайме не заблокировал подачу, позволившую «Брайтону» забить единственный гол.

Победа позволила «ирискам» покинуть зону вылета. «Эвертон» поднялся на 17-ю позицию.