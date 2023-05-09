ФОТО. Известный французский теннисист во второй раз стал отцом

Известный французский теннисист Пьер-Юг Эрбер и его жена Джулия во второй раз стали родителями. У пары родился второй сын, его назвали Леандер.

«Благодаря нашей замечательной маме теперь мы официально семья из четырех человек», – написал в инстаграме обладатель карьерного Большого Шлема в паре.

Отметим, что в одиночном разряде Эрбер доходил до 36 строчки рейтинга ATP, в парном – был второй ракеткой мира. Суммарно за карьеру он заработал $8,983,774 призовых.