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  4. ФОТО. Известный французский теннисист во второй раз стал отцом
ATP
09 мая 2023, 13:20 |
294
0

ФОТО. Известный французский теннисист во второй раз стал отцом

У Пьера-Юга Эрбера и его жены Джулия родился сын

09 мая 2023, 13:20 |
294
0
ФОТО. Известный французский теннисист во второй раз стал отцом
Инстаграм Пьера-Юга Эрбера

Известный французский теннисист Пьер-Юг Эрбер и его жена Джулия во второй раз стали родителями. У пары родился второй сын, его назвали Леандер.

«Благодаря нашей замечательной маме теперь мы официально семья из четырех человек», – написал в инстаграме обладатель карьерного Большого Шлема в паре.

Отметим, что в одиночном разряде Эрбер доходил до 36 строчки рейтинга ATP, в парном – был второй ракеткой мира. Суммарно за карьеру он заработал $8,983,774 призовых.

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Пьер-Юг Эрбер рождение ребенка lifestyle
Источник Instagram
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