Цифры и факты. Важнейшие события 25-го тура УПЛ

Важнейшие цифры минувшего тура – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» подписывает 10-ю мировую под руководством Игора Йовичевича (ЧУ – 6, ЕК – 4).

Горняки продлевают свою беспроигрышную серию до 13 матчей (+10=3).

Оранжево-черные забивают 24 игры кряду, а на чужих полях – 16.

Личный рекорд повторяет «Александрия», 3-й раз подряд разделив очки с гостями.

Домашняя беспроигрышная серия черно-желто-зеленых достигает 11 матчей (+5=6).

«Днепр-1» берет верх над «Черноморцем» во всех 4-х встречах в элитном дивизионе (мячи 9-2).

Днепряне празднуют 4-ю викторию кряду (мячи 12-3).

«Днепр-1» одерживает 5-ю волевую победу в гостях, а «Черноморец» терпит 35-е безвольное поражение в УПЛ.

Подопечные Александра Кучера забивают на чужих полях 16 матчей подряд.

Днепряне прерывают свою рекордную 10-голевую пенальтийскую серию.

3-й раз поражает ворота «моряков» Артем Довбик. Два мяча он забил одесситам за «Днепр-1», один – за «Днепр».

«Заря» обыгрывает с крупным счетом «Металлист 1925» во всех трех встречах в УПЛ (мячи 12-1).

Подопечные Патрика ван Леувена празднуют в общем 5-ю викторию кряду (мячи 10-2), а в родных стенах – 6-ю (мячи 15-3).

Луганчане становятся 4-й командой, одержавшей 45 крупных побед в чемпионатах Украины.

Черно-бело-красные обновляют личный рекорд, продлив домашнюю беспроигрышную серию до 20 матчей (+16=4).

Безничейная серия «Зари» достигает 10 игр (+9-1), а домашняя голевая – 21.

Евгений Шахов становится автором 50-го гола луганчан в этом сезоне и 10-го – в баталиях с «Металлистом 1925».

«Металлист 1925» терпит 10-е поражение в гостях.

«Динамо» 5-й раз кряду берет верх над «Кривбассом» на его поле (мячи 9-1).

Киевляне забивают криворожцам в общем 23 игры подряд, а в гостях 11.

Бело-синие празднуют 3-ю викторию кряду (мячи 6-2).

«Динамо» продлевает гостевую голевую серию до 21-го матча.

Безвыигрышная серия «Кривбасса» в поединках с динамовцами достигает 10 игр (=1-9).

Криворожцы не забивают киевлянам на своем поле 386 минут кряду.

Подопечные Юрия Вернидуба обходятся без ничьих в родных стенах 10 матчей подряд (+6-4).

«Минай» с 5-й попытки впервые побеждает «Ворсклу».

Закарпатцы обновляют личный рекорд, продлив домашнюю голевую серию до 7 игр.

«Ворскла» становится 3-м клубом после запорожского «Металлурга» и «Карпат», потерпевшим 300 поражений в УПЛ.

Мяч, забитый Егором Твердохлебом, оказывается 550-м, пропущенным бело-зелеными на чужих полях.

Александр Скляр становится 8-м игроком полтавчан, проведшим 200 матчей в чемпионатах Украины.

«Колос», проводивший 50-й поединок в гостях, 3-й раз подряд побеждает «Верес» (мячи 4-0).

Ровенчане по-прежнему обходятся без голов во встречах с ковалевцами – 360 минут.

Красно-черные обновляют личный антирекорд, пропуская на своем поле 14 игр кряду.

Подопечные Юрия Вирта проводят 10-й безголевой матч в сезоне-2022/23.

«Рух», с 4-й попытки впервые взявший верх над «Ингульцом», празднует 10-ю викторию в родных стенах.

1-ю победу в УПЛ одерживает наставник желто-черных Виталий Пономарев (в 8-й игре).

«Рух» проводит 10-й сухой матч на своем поле.

Два личных антирекорда устанавливает «Ингулец», чья общая безголевая серия достигает 435 минут, а гостевая - 270.

50-е поражение на тренерском посту в УПЛ терпит Сергей Ковалец.

«Металлист», отпраздновавший первую викторию в осенней части сезона, прерывает две свои «рекордные» безвыигрышные серии: общую - из 17 матчей и домашнюю – из 8. Последний раз харьковчане добывали 3 очка 15 октября 2022 года – 3:2 в родных стенах с «Ворсклой».

1-ю победу в чемпионатах Украины на посту главного тренера одерживает Перица Огненович (в 10-й игре).

«Львов» обновляет два клубных антирекорда, потерпев в общем 8-е поражение подряд (мячи 5-18), а на чужих полях - 9-е (мячи 5-20).

«Горожане» пропускают и не знают побед 10 игр кряду, как в общем, так и в гостях (=1-9).

«Львов» 70-й раз обходится без голов в элитном дивизионе.

250-й матч в чемпионатах Украины проводит Андрей Ткачук («Металлист 1925»), 100-й - Владислав Дубинчак («Динамо») и Александр Рыбка («Львов»), 1-й - Даниил Ващенко, Демьян Чубатый (оба – «Александрия»), Вадим Сологуб («Металлист 1925») и Даниэль Соса («Кривбасс»).

15-й мяч в УПЛ забивает Евгений Шахов, 10-й – Даниил Алефиренко, 5-й – Денис Попов и Егор Твердохлеб.

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Николай Михайленко («Александрия») и Сергей Петько («Минай»).

Третий матч подряд поражает ворота соперников Даниил Алефиренко.

1-й дубль в УПЛ делает Юрий Климчук (в 93-м матче).

Максим Прядун становится автором 250-го гола хозяев в сезоне-2022/23, а Кевин Келси – 70-го джокеров.

3-й одиннадцатиметровый из 15 не реализовывает Артем Довбик, прервавший свою 9-голевую пенальтийскую серию.

5-ю дуэль один на один из 22-х выигрывает Евгений Паст.

80-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в нынешнем сезоне Денис Безбородько («Колос»), 70-ю - Алексей Дитятьев («Львов»), Василий Кравец («Ворскла») и Василий Рунич («Рух»).

20-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Хмельницкого Алексей Деревинский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ