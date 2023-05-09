Мирон МАРКЕВИЧ: «Возможно, в будущем из Металлистов сделают одну команду»

Бывший главный тренер «Металлиста» и сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о двух харьковских командах.

– Когда-то вы говорили, что настоящим «Металлистом» считаете команду Ярославского, а не «Металлист 1925». Не изменилось ли ваше мнение сейчас?

– Когда Харьков вообще остался без футбола, появился «Металлист 1925». Команда вышла в УПЛ и за это нужно поблагодарить руководство, что они возродили футбол. Сейчас есть еще и «Металлист». Это хорошо для Харькова. Возможно, в будущем из «Металлиста» и «Металлиста 1925» сделают одну команду, а может и нет. Хочется, чтобы в Харькове была действительно сильная команда.

«Металлист 1925» финансово обеспеченная команда, там нет задолженности по зарплате. Команда на плаву, и я не думаю, что у них возникнут проблемы с сохранением прописки в УПЛ. Эдмар хорошо работает.

– Эдмар нам говорил, что общается с вами. Вы даете ему советы в тренерской деятельности?

– Нет, никаких советов я ему не даю. Эдмар играл у меня девять лет и если захотел, то что-то от меня взял. «Металлист 1925» при нем хорошо выглядит с имеющимися футболистами. Желаю Эдмару только успехов в тренерской карьере.

– Как думаете, «Металлисту» удастся сохранить прописку в УПЛ?

– Конечно, мне не хочется, чтобы вылетела моя родная команда «Металлист». Однако тяжело сказать, что будет дальше. Наверное, Ярославский уже отошел от футбола. Хорошо, что выиграли последний матч против ФК «Львов» и появилась хоть какая-то надежда.

– Как думаете, когда «Металлист» и «Металлист 1925» вернутся на родной стадион?

– Хочется, чтобы как можно быстрее, но в данный момент сделать это нереально. Будем ждать, пока наши защитники отгонят захватчиков.