Мирон МАРКЕВИЧ: «У Днепра-1 и Шахтера абсолютно равные шансы»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о чемпионской гонке в украинской Премьер-лиге.

– По потерянным очкам «Днепр-1» сравнялся с «Шахтером». Как думаете, кто станет чемпионом?

– У «Днепра-1» абсолютно равные шансы с «Шахтером» стать чемпионами. Думаю, чемпионат выиграет тот, у кого будет больше желания.

Отметим, что за пять туров до конца чемпионата «Днепр-1» отстает от «Шахтера» на три очка, имея игру в запасе. В календаре еще будет личная встреча команд в 29-м туре.