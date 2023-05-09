Мирон МАРКЕВИЧ: «У Днепра-1 и Шахтера абсолютно равные шансы»
Специалист – о чемпионской гонке в УПЛ
Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о чемпионской гонке в украинской Премьер-лиге.
– По потерянным очкам «Днепр-1» сравнялся с «Шахтером». Как думаете, кто станет чемпионом?
– У «Днепра-1» абсолютно равные шансы с «Шахтером» стать чемпионами. Думаю, чемпионат выиграет тот, у кого будет больше желания.
Отметим, что за пять туров до конца чемпионата «Днепр-1» отстает от «Шахтера» на три очка, имея игру в запасе. В календаре еще будет личная встреча команд в 29-м туре.
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