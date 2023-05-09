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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «У Днепра-1 и Шахтера абсолютно равные шансы»
Украина. Премьер лига
09 мая 2023, 11:19 | Обновлено 09 мая 2023, 11:28
662
7

Мирон МАРКЕВИЧ: «У Днепра-1 и Шахтера абсолютно равные шансы»

Специалист – о чемпионской гонке в УПЛ

09 мая 2023, 11:19 | Обновлено 09 мая 2023, 11:28
662
7
Мирон МАРКЕВИЧ: «У Днепра-1 и Шахтера абсолютно равные шансы»
ФК Днепр. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о чемпионской гонке в украинской Премьер-лиге.

– По потерянным очкам «Днепр-1» сравнялся с «Шахтером». Как думаете, кто станет чемпионом?
– У «Днепра-1» абсолютно равные шансы с «Шахтером» стать чемпионами. Думаю, чемпионат выиграет тот, у кого будет больше желания.

Отметим, что за пять туров до конца чемпионата «Днепр-1» отстает от «Шахтера» на три очка, имея игру в запасе. В календаре еще будет личная встреча команд в 29-м туре.

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Мирон Маркевич Днепр-1 Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник FanDay
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Комментарии 7
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FunnyCat_____
Ну у Шахтёра в кармане ФФУ и судейский корпус, так что зря Мирон тут разглагольствует….
Ой , он же и сам в ФФУ
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+5
⬆️
Абсолютная только водка Абсолют.  Шансы именно сейчас лучше у Днепр-1.  Потому что они могут себе позволить сыграть  0:0 в матче с Шахтёром.
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+3
Умник
А почему все считают что именно Днепр или Шахтер станет чемпионами?
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Letifer
Что за бред про желание? Типа, кому-то может чуть меньше хотеться стать чемпионом? Как они на полном серьёзе такое несут?
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0
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