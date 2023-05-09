ВИДЕО. АНЧЕЛОТТИ – о Холанде перед матчем Реал Мадрид – Манчестер Сити

Во вторник, 9 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» будет принимать английский «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Реал» является самым титулованным клубом в истории Лиги чемпионов. «Сливочные» выигрывали самый престижный трофей рекордные 14 раз и являются действующими триумфаторами турнира. Подопечные Карло Анчелотти имеют неплохие шансы выиграть Лигу чемпионов во второй раз подряд.

Так или иначе, без трофеев в этом сезоне «королевский клуб» уже не останется. В минувшую субботу «Реал» выиграл Кубок Испании, обыграв в финале «Осасуну» со счетом 2:1. Этот титул стал последним, которого не хватало в коллекции украинского голкипера Андрея Лунина. 24-летний страж ворот выиграл все возможные трофеи в составе «Реала», хотя и сыграл лишь 17 поединков за почти 5 лет на контракте в испанском клубе.

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции Карло Анчелотти.