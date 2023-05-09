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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «На базу Металлиста прилетела ракета»
Украина. Премьер лига
09 мая 2023, 09:59 | Обновлено 09 мая 2023, 10:05
1432
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «На базу Металлиста прилетела ракета»

Известный тренер поделился эмоциями от посещения прифронтового Харькова

09 мая 2023, 09:59 | Обновлено 09 мая 2023, 10:05
1432
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «На базу Металлиста прилетела ракета»
ФК Металлист. Мирон Маркевич

Известный украинский специалист Мирон Маркевич, который ранее успешно возглавлял Металлист, рассказал о посещении прифронтового Харькова и базы своего бывшего клуба.

«Я очень хотел приехать в Харьков, там у меня много друзей, хотел со всеми увидеться. А тут еще такой повод хороший – ветеранский турнир. Я всем доволен.

Конечно, видны следы обстрелов, особенно в центре. Но надо знать харьковчан! Они поставили оккупантов на место и не дали захватить город. Сейчас Харьков оживает, футбол возвращается – начался турнир ветеранов. Я надеюсь, что в Харькове все будет хорошо. Для меня это особенный город.

Сразу нахлынула ностальгия, ведь я здесь проработал девять лет. Было приятно увидеть, что газон и поле [ОСК «Металлист»] в идеальном состоянии.

Также я был на базе Металлиста. К сожалению, туда ракета прилетела. Но я думаю, как война закончится, базу быстренько восстановят», - сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич российско-украинская война Металлист Харьков
Источник FanDay
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Al1515
Кто может ночью стрелять по мирным городам ? Воры преступники маньяки типа русских или швали из ДНР 
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