Мирон МАРКЕВИЧ: «На базу Металлиста прилетела ракета»

Известный украинский специалист Мирон Маркевич, который ранее успешно возглавлял Металлист, рассказал о посещении прифронтового Харькова и базы своего бывшего клуба.

«Я очень хотел приехать в Харьков, там у меня много друзей, хотел со всеми увидеться. А тут еще такой повод хороший – ветеранский турнир. Я всем доволен.

Конечно, видны следы обстрелов, особенно в центре. Но надо знать харьковчан! Они поставили оккупантов на место и не дали захватить город. Сейчас Харьков оживает, футбол возвращается – начался турнир ветеранов. Я надеюсь, что в Харькове все будет хорошо. Для меня это особенный город.

Сразу нахлынула ностальгия, ведь я здесь проработал девять лет. Было приятно увидеть, что газон и поле [ОСК «Металлист»] в идеальном состоянии.

Также я был на базе Металлиста. К сожалению, туда ракета прилетела. Но я думаю, как война закончится, базу быстренько восстановят», - сказал Маркевич.