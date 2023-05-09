Мирон МАРКЕВИЧ: «На базу Металлиста прилетела ракета»
Известный тренер поделился эмоциями от посещения прифронтового Харькова
Известный украинский специалист Мирон Маркевич, который ранее успешно возглавлял Металлист, рассказал о посещении прифронтового Харькова и базы своего бывшего клуба.
«Я очень хотел приехать в Харьков, там у меня много друзей, хотел со всеми увидеться. А тут еще такой повод хороший – ветеранский турнир. Я всем доволен.
Конечно, видны следы обстрелов, особенно в центре. Но надо знать харьковчан! Они поставили оккупантов на место и не дали захватить город. Сейчас Харьков оживает, футбол возвращается – начался турнир ветеранов. Я надеюсь, что в Харькове все будет хорошо. Для меня это особенный город.
Сразу нахлынула ностальгия, ведь я здесь проработал девять лет. Было приятно увидеть, что газон и поле [ОСК «Металлист»] в идеальном состоянии.
Также я был на базе Металлиста. К сожалению, туда ракета прилетела. Но я думаю, как война закончится, базу быстренько восстановят», - сказал Маркевич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Днепровский клуб выложил видео с моментами, где судья не назначил пенальти в ворота «Черноморца»
Виталий в видео разворачивает флаг Украины на трибунах «Гудисон Парк»