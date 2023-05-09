ВИДЕО. Миколенко стал одним из героев промо-видео Евровидения
Виталий в видео разворачивает флаг Украины на трибунах «Гудисон Парк»
Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко стал одним из героев промо-видео международного песенного конкурса Евровидения-2023.
Миколенко в видео разворачивает флаг Украины на трибунах «Гудисон Парк», домашнего стадиона «Эвертона».
Отметим, что в прошлом году Евровидение выиграл украинский коллектив Kalush, однако место проведения перенесли в Ливерпуль, британцы тогда заняли второе место.
Первый полуфинал Евровидения-2023 состоится 9 мая, второй – 11 мая, а финал – 13 мая.
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