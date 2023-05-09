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  4. ВИДЕО. Миколенко стал одним из героев промо-видео Евровидения
Англия
09 мая 2023, 09:59 |
1552
0

ВИДЕО. Миколенко стал одним из героев промо-видео Евровидения

Виталий в видео разворачивает флаг Украины на трибунах «Гудисон Парк»

09 мая 2023, 09:59 |
1552
0
ВИДЕО. Миколенко стал одним из героев промо-видео Евровидения
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко стал одним из героев промо-видео международного песенного конкурса Евровидения-2023.

Миколенко в видео разворачивает флаг Украины на трибунах «Гудисон Парк», домашнего стадиона «Эвертона».

Отметим, что в прошлом году Евровидение выиграл украинский коллектив Kalush, однако место проведения перенесли в Ливерпуль, британцы тогда заняли второе место.

Первый полуфинал Евровидения-2023 состоится 9 мая, второй – 11 мая, а финал – 13 мая.

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Виталий Миколенко Эвертон стадион Гудисон Парк
Источник BBC
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