ВИДЕО. Миколенко стал одним из героев промо-видео Евровидения

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко стал одним из героев промо-видео международного песенного конкурса Евровидения-2023.

Миколенко в видео разворачивает флаг Украины на трибунах «Гудисон Парк», домашнего стадиона «Эвертона».

Отметим, что в прошлом году Евровидение выиграл украинский коллектив Kalush, однако место проведения перенесли в Ливерпуль, британцы тогда заняли второе место.

Первый полуфинал Евровидения-2023 состоится 9 мая, второй – 11 мая, а финал – 13 мая.