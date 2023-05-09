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WTA
09 мая 2023, 09:38 |
410
0

Даяна Ястремская – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Риме

09 мая 2023, 09:38 |
410
0
Даяна Ястремская – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

9 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№158 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

В финале квалификации украинка сразится против испанки Ребеки Масаровой (№67 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Бонавернтюр – Хон. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

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Источник Sport.ua
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