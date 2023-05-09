Даяна Ястремская – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№158 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

В финале квалификации украинка сразится против испанки Ребеки Масаровой (№67 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Бонавернтюр – Хон. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

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