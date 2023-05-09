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09 мая 2023, 07:05 | Обновлено 09 мая 2023, 07:21
953
1

ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?

Знаменитые украинские спортсмены ловили щуку и загадывали желание

09 мая 2023, 07:05 | Обновлено 09 мая 2023, 07:21
953
1
ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?
Instagram. Усик и Шевченко

Чемпион мира по боксу Александр Усик и знаменитый футболист Андрей Шевченко вместе сходили на рыбалку и хорошо провели время.

В видео, опубликованном в Instagram, знаменитые украинские спортсмены рассказали, что удалось поймать.

Усик: «Нормально рыбы наловили, щуки. Ловили щуку, отпускали назад, загадывали желание. Много желаний загадали. Сейчас проверим…»

Шевченко: «Только одно загадали».

Усик: «Многим щукам загадали только одно желание. Сейчас проверим, выполняют ли они или нет. То ли сказка все».

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Источник Instagram
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Tka4enko_855
В нашій країні адекватні, а не ватні люди загадують тільки 1 єдине бажання.
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