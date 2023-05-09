Другие новости09 мая 2023, 07:05 | Обновлено 09 мая 2023, 07:21
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ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?
Знаменитые украинские спортсмены ловили щуку и загадывали желание
09 мая 2023, 07:05 | Обновлено 09 мая 2023, 07:21
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Чемпион мира по боксу Александр Усик и знаменитый футболист Андрей Шевченко вместе сходили на рыбалку и хорошо провели время.
В видео, опубликованном в Instagram, знаменитые украинские спортсмены рассказали, что удалось поймать.
Усик: «Нормально рыбы наловили, щуки. Ловили щуку, отпускали назад, загадывали желание. Много желаний загадали. Сейчас проверим…»
Шевченко: «Только одно загадали».
Усик: «Многим щукам загадали только одно желание. Сейчас проверим, выполняют ли они или нет. То ли сказка все».
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В нашій країні адекватні, а не ватні люди загадують тільки 1 єдине бажання.
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