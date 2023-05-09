ВИДЕО. Усик и Шевченко сходили вместе на рыбалку. Что поймали?

Чемпион мира по боксу Александр Усик и знаменитый футболист Андрей Шевченко вместе сходили на рыбалку и хорошо провели время.

В видео, опубликованном в Instagram, знаменитые украинские спортсмены рассказали, что удалось поймать.

Усик: «Нормально рыбы наловили, щуки. Ловили щуку, отпускали назад, загадывали желание. Много желаний загадали. Сейчас проверим…»

Шевченко: «Только одно загадали».

Усик: «Многим щукам загадали только одно желание. Сейчас проверим, выполняют ли они или нет. То ли сказка все».