Умер вице-президент Мариуполя, прошедший путь от Второй лиги до Кубка УЕФА

Вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Павел Кузьмич Розумный скончался на 73-м году жизни.

Об этом сообщается на официальном Facebook-аккаунте клуба:

«ФК Мариуполь с глубоким сожалением сообщает, что на 73-м году жизни умер Павел Кузьмич Розумный... Жизнь Павла Кузьмича была неразрывно связана с мариупольским футболом. В далеком 1994 году Павел Кузьмич инициировал создание в нашем городе первого профессионального футбольного клуба.

С его непосредственным участием мариупольская команда прошла путь от аутсайдера Второй лиги до Кубка УЕФА. Почти 20 лет Павел Кузьмич «служил» в футбольном клубе в должности вице-президента, пережив все падения и взлеты…

ФК Мариуполь выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Кузьмича в связи с этой невосполнимой утратой. Царство небесное».