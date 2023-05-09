Лига чемпионов09 мая 2023, 01:10 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая
Важные события во всех видах спорта
09 мая 2023, 01:10 |
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Во вторник, 9 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Эйрдрионианс – Фолкрик
22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сити
ХОККЕЙ
20:30 Германия – США
ТЕННИС
16:30 Ребека Масарова – Даяна Ястремская
ГАНДБОЛ
20:30 Вольф Вюрцбург – Мотор
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