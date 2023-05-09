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09 мая 2023, 01:10 |
24
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая

Важные события во всех видах спорта

09 мая 2023, 01:10 |
24
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 9 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Эйрдрионианс – Фолкрик

Favbet 2.42 – 3.00 – 2.94

22:00 Реал Мадрид – Манчестер Сити

Favbet 3.30 – 3.74 – 2.25

ХОККЕЙ

20:30 Германия – США

Favbet 4.62 – 4.80 – 1.56

ТЕННИС

16:30 Ребека Масарова – Даяна Ястремская

Favbet 1.81 – 1.86

ГАНДБОЛ

20:30 Вольф Вюрцбург – Мотор

Favbet 3.12 – 9.00 – 1.53

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Источник Sport.ua
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