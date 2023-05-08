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  4. Стала известна соперница Ястремской в финале отбора к супертурниру в Риме
WTA
08 мая 2023, 21:58 |
571
1

Стала известна соперница Ястремской в финале отбора к супертурниру в Риме

Ребека Масарова в двух сетах обыграла Оливию Гадеки

08 мая 2023, 21:58 |
571
1
Стала известна соперница Ястремской в финале отбора к супертурниру в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ребека Масарова

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 158) узнала соперницу финале отбора к грунтовом турниру серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Во втором раунде квалификации украинка встретится с Ребекой Масаровой (Испания, WTA 67).

На старте отбора испанка в двух сетах обыграла Оливию Гадеки (Австралия, WTA 149) за 1 час и 7 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. Квалификация

Ребека Масарова (Испания) – Оливия Гадеки (Австралия) – 6:1, 6:3

Сейчас Ребека занимает наивысшую позицию в карьере в рейтинге WTA – 67-ю. В 2023 году она выиграла 22 матча, проиграла 9 и впрвые дошла до полуфинала турнира на уровне WTA в Окленде (Австралия). На счету 23-летней испанки 6 трофеев ITF.

Ястремская и Масарова впервые сыграют друг с другом. Матч запланирован на 9 мая.

В первом раунде квалификации к тысячнику в Риме Даяна обыграла Леолию Жанжан.

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Ребека Масарова Оливия Гадеки Даяна Ястремская WTA Рим
Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Шлагбаум.
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