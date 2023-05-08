Стала известна соперница Ястремской в финале отбора к супертурниру в Риме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 158) узнала соперницу финале отбора к грунтовом турниру серии WTA 1000 в Риме (Италия).

Во втором раунде квалификации украинка встретится с Ребекой Масаровой (Испания, WTA 67).

На старте отбора испанка в двух сетах обыграла Оливию Гадеки (Австралия, WTA 149) за 1 час и 7 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. Квалификация

Ребека Масарова (Испания) – Оливия Гадеки (Австралия) – 6:1, 6:3

Сейчас Ребека занимает наивысшую позицию в карьере в рейтинге WTA – 67-ю. В 2023 году она выиграла 22 матча, проиграла 9 и впрвые дошла до полуфинала турнира на уровне WTA в Окленде (Австралия). На счету 23-летней испанки 6 трофеев ITF.

Ястремская и Масарова впервые сыграют друг с другом. Матч запланирован на 9 мая.

В первом раунде квалификации к тысячнику в Риме Даяна обыграла Леолию Жанжан.